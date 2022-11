Flor Torrente: "Es maravilloso estar en el Festival de Mar del Plata"

“Es una película que habla de del autoconocimiento, básicamente de seguir a tus raíces para encontrarte con vos mismo y eso es lo que más me ha enamorado de la historia de Lucía van Gelderen, que la directora. Su pasión por el lugar, que es su tierra y por hacer su película en su lugar”, agregó e invitó a que todos concurran a las salas a verla, porque tras el estreno en el festival, llegará a los cines del país.

La actriz reflexionó: “Yo creo que siempre tenemos que estar cerca de nuestras raíces. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, pero nuestras raíces son nuestro centro y ahí tenemos que volver siempre”.

image.png

Volver al lugar donde se fue feliz siempre implica un riesgo –o varios– y Justina (el personaje de Florencia) parece intuirlo apenas llega al pequeño pueblito patagónico de Puerto Pirámides. Regresar es reencontrarse con su familia, con sus amigos, con el paisaje que la vio crecer, con el legado de su madre, fallecida hace poco, y con un viejo amor de verano, Patricio, a quien no ve desde hace mucho y que está por casarse. Tensionada entre un pasado que aún no está dispuesta a dejar atrás, un presente que parece no convencerla del todo y un futuro todavía incierto, para Justina volver quizás también implique descubrir quién es y quién quiere ser. Lucía van Gelderen construye un relato pequeño y sensible sobre los caminos que a veces hay que desandar para volver a encontrarse.

Esta obra forma parte de la sección “Panorama argentino” y las proyecciones serán este jueves a las 22, en Cinema 2; el viernes a las 14.50 en el Aldrey 5, y el sábado a las 17.50 en la misma sala.