Gran Hermano: hoy se define quién será el primer finalista

“¿Con quién se sienten más contenidos, más tranquilos, para jugar? Depende de ustedes”, indicó el conductor. De inmediato, Romina tomó el mando de la decisión y le sugirió a Marcos que fuera su dupla, dejando así a Nacho y a Julieta como la otra. Ninguno se opuso en el momento y se lo confirmaron a Del Moro.

Sin embargo, más tarde mostraron un clip en el que Nacho y Julieta cuestionaron la decisión que había tomado su compañera. “En el juego de las parejas Romi no quería ir conmigo”, le comentó la actriz a Nacho y reprodujo los dichos de la exdiputada: “Bueno, para no ir juntas...”. El joven fue el primero en recriminarlo. “Me cagó a mí. Me cagó”, insistió quien agregó que hubiera preferido competir con Marcos. “¿Por qué? ¿Qué me querés decir? Hubieras dicho que no estás de acuerdo. Sos la segunda persona que me descarta”, respondió la joven.

Por la noche, los cuatro competieron en la prueba de fuerza y resistencia en la que debían cargar baldes con arena de un lado a otro: Marcos y Romina vencieron a la dupla de Nacho y Julieta. De manera tal que estos últimos dos ya están en la placa de nominados, aunque todavía no se puede votar -aclaró del Moro- y los otros jugarán esta noche para definir quién es el último líder de la casa más famosa del país y el primer en estar en la final de Gran Hermano, cuya última emisión se verá el lunes 27 de marzo.

Cuando terminó la competencia y los jugadores regresaron al living a charlar con Del Moro, Julieta no pudo contener el llanto y, entre lágrimas, dijo: “Me re costó a mí. Puedo bailar tres horas, pero para correr soy malísima. Me da frustración por Nacho. Me da frustración como cuando se cambian los planes, ya pensábamos que todos estábamos en la final. Qué boluda. Me siento mal por Nacho porque lo di todo, pero no pude”. De inmediato, quien fuera su dupla le hizo un gesto de aprobación sobre su hombro, tratando de contenerla y de que supiera que estaba todo bien.

“Nacho y Julieta ya están nominados. Todavía no se abrió la votación. Veremos mañana quién pasa a la final y quién va a la placa con ustedes, porque el Primo (por Marcos) y Romina han sido los ganadores. Mañana van a batirse a duelo para ver quién gana el liderazgo”, comunicó del Moro sobre la última instancia de la competencia que se verá en vivo en la gala de este miércoles por la noche. Cabe destacar que se tratará de una prueba distinta a la del martes y aún la producción del programa no la ha informado públicamente ni tampoco a los jugadores.