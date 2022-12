Gran Hermano: qué pasó con Juliana tras su expulsión de la casa

Juliana fue expulsada de Gran Hermano , a tan sólo cinco días de su reingreso, por una sanción debido a que incumplió las reglas de aislamiento . Como la decisión fue repentina y ella no pudo ni llevarse su valija, los seguidores del programa se preguntaron en las redes qué fue lo que pasó con la participante.

Cuando la voz de Gran Hermano le ordenó a “Tini” que se retirara de la casa, ella quiso ir a la habitación a retirar sus pertenencias, pero no la autorizaron. Y cuando abandonó el reality no apareció en el estudio, como habitualmente sucede con todos los participantes que se van de la casa. Eso generó la incógnita sobre cómo y dónde estaría.

Según publicó Clarín, "está aislada en el hotel". A la vez, explicaron que la joven ya tiene todas sus pertenencias y que este martes tendrá una charla íntima con Santiago del Moro.

Por otra parte, la madre de la joven dijo que apenas su hija salió de la casa ella se comunicó con la producción para saber cómo estaba. "La llevaron directo a hablar con la psicóloga y la psiquiatra. Yo quise hablar con la producción porque me sentía mal, intranquila", sostuvo.

"Me dijeron que estaba muy enojada, no caía en la cuenta de qué tan mal había hecho las cosas. No midió las consecuencias", detalló en diálogo con A la Barbarossa.

Juliana fue eliminada debido a que reveló datos del afuera vinculados a las cámaras, las transmisiones del programa y los roles de cada uno adentro de la casa, entre otras cosas. Todo eso está prohibido por el reglamento y aunque Gran Hermano se lo advirtió en reiteradas ocasiones, la joven no dejó de hacerlo en ningún momento, lo que provocó su expulsión.

Sobre este comportamiento, la madre de ella disparó: "Juliana es cero maldad, así como la ves, es media pelotuda. La quería matar cuando vi lo que hacía".

"Es súper inteligente, siempre laburó, es brillante en su trabajo. Pero acá, las emociones ganan, desbordan", sumó luego.