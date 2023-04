Guido Süller envió un mensaje fulminante desde el hospital: "Ya es una batalla perdida"

En diálogo con TN Show, el mediático habló de su estado de salud y contó que tiene mucho miedo de quedarse ciego, ya que tiene problemas en la vista desde hace años.

“Estuve cuatro horas con anestesia general, conectado a un respirador. Me vaciaron el ojo izquierdo, me hicieron algo que se llama vitrectomía. Me sacaron todo lo que había: una catarata, unos quistes y una membrana que se me había formado y me estaba estrangulando la retina. También me cambiaron el cristalino. Le costó mucho a la cirujana, pero lo logró”, sostuvo.

Guido Süller acompañado por Raquel, la mujer que lo ayuda con los quehaceres domésticos.

Tras reconocer que se encuentra tomando una batería de antibióticos y otros remedios, se angustió al revelar que cree que tiene algo grave, ya que los médicos le anticiparon que necesitan hablar con él en la semana. Por último, aseguró que dará toda la batalla posible para no perder la visión: “El año pasado me hicieron algo parecido pero en el ojo derecho. Esto fue peor. Estoy luchando, pero sé que a la larga voy a perder la vista porque mis ojos están enfermos. Aún así, quiero lograr ver lo mejor posible unos años más”.