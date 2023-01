¡Histórico!: "Argentina, 1985" fue nominada a los premios Oscar

Así lo anunciaron Riz Ahmed (El sonido del silencio) y Allison Williams (Megan, Girls) este martes al dar a conocer el teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles (Estados Unidos) la totalidad de las películas nominadas al Oscar 2023.

Competirá en esta categoría contra la alemana All Quiet on the Western Front (que tiene 14 nominaciones a los BAFTAs), la belga Close, la polaca Eo y la irlandesa The Quiet Girl.

Es la cuarta vez que Ricardo Darín es nominado al Oscar, después de haber sido parte de los elencos de "El hijo de la novia" (2001), "El secreto de sus ojos" (2009) y "Relatos Salvajes" (2014).

Hasta aquí, Argentina, 1985 ganó el Globo de Oro 2023, perdió con la india RRR en la 28ª edición de los Critic’s Choice Awards y fue considerada para los premios Bafta, en todos los casos, en la categoría destinada a películas de lengua no inglesa.

Las nominaciones argentinas a los Oscar

Argentina, 1985 es la octava película argentina en ser nominada para los premios de la Academia.

La primera nominación tuvo lugar en 1974, con el film La tregua de Sergio Renán. No fue hasta 1985, después de la nominación de Camila de María Luisa Bemberg en 1984, que la película La historia oficial de Luis Puenzo se quedó con el primer Oscar para una película argentina. El film hizo historia por ser la primera candidata latinoamericana en hacerse con un Oscar en esta categoría.

Tras este galardón, las películas Tango, no me dejes nunca (1998) de Carlos Saura y El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella fueron nominadas pero solo El secreto de sus ojos (2009) también de Campanella se quedó con el segundo Oscar para Argentina.

La última vez que un largometraje argentino fue nominado en la categoría de Mejor película internacional fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, que en 2014 perdió esta categoría contra la película polaca Ida.