Insólito: un nene se negó a sacarse una foto con Messi y el intercambio se hizo viral

La revolución que desató la visita de Lionel Messi a Argentina , después de ganar el Campeonato del Mundo, no tiene límites y deja historias apasionantes para contar como la que protagonizó un pequeño fanático, aunque un poco tímido.

El llamativo hecho ocurrió el sábado, durante el evento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde se renombró el lugar en honor al capitán de la Selección.

Varios personajes relacionados con el fútbol estuvieron presentes, incluyendo la pareja de la modelo Ailén Bechara, Agustín Jiménez, que es titular de una agencia de representación de futbolistas. La pareja se presentó con su pequeño hijo de cuatro años, Francisco y le pidieron una foto a Messi.

Sin embargo, en un ataque de vergüenza, el niño se aferró a su padre y no quiso saber nada de posar para las cámaras. A pesar de que Messi intentó convencerlo de tomarse una foto juntos, Francisco no cedió. Fue así como la foto se tomó con el niño de espaldas y agarrado firmemente del cuello de su padre.

El video del momento fue compartido por la propia Bechara en sus redes sociales que escribió: "Muy fuerte no se que decirles. No tengo una explicación. No hay remate. Justo le agarró la timidez".

En otro video, se ve a Messi firmando una camiseta y tratando de animar al pequeño dice: "para Francisco?", pero el nene siguió dándole la espalda.