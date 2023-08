Internaron a Charly García

En ese sentido, explicó que los médicos tomaron la decisión de adelantar los exámenes . “Si bien está fuera de peligro , los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio ”, agregó.

“Prefirieron que, por lo pronto, se quede al resguardo de los médicos. Obviamente que con el correr de las horas vamos a tener un poco más certero el diagnóstico, obviamente cuidando la intimidad del músico”, concluyó.

Qué había dicho Rosario Ortega sobre la salud de Charly García

En junio habían salido a la luz varios rumores sobre el estado de salud de Charly, quien se encuentra en silla de ruedas y con algunos problemas de movilidad. Sin embargo, su círculo íntimo desmintió algunas versiones que aseguraban que no podía hablar.

Para llevar tranquilidad a los fanáticos, el entorno del artista explicó que está en proceso de lanzar un nuevo disco. Por su parte, Rosario Ortega, quien trabaja con García desde hace tiempo, había escrito en su cuenta de Twitter: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambio en estos días”, tranquilizando a los fanáticos.

Desde Perfil se comunicaron con un allegado del músico, quien expresó: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

Fuente: Todo Noticas