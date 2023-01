Internaron de urgencia a Clara Chía Martí, la novia de Piqué

Pero esto no fue todo, sino que además puso en duda que su problema se haya desatado por el nuevo tema de la artista. “La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?”, escribió.

La primera vez que trascendió el nombre de la amante de Gerard Piqué fue a mediados del año pasado, precisamente el 10 de agosto de 2022 a través de una publicación del diario británico The Sun. Fue entonces cuando la tercera en discordia perdió el anonimato para siempre.

Su nombre trascendió fronteras y llegó a publicarse en medios de comunicación de todo el mundo. Tras la nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap en la sesión 53 que se convirtió en un éxito internacional, la colombiana la mencionó casi explícitamente en la letra de la canción y, ahora, se cree que esta situación le habría desatado un problema de salud.