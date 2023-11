Intratables deja el aire: ¿cuál es el motivo?

El ciclo político de América Intratables no saldrá más al aire. “No va por seguir el programa, hicimos los tres meses de contrato, de agosto a octubre, como estaba pautado de antemano. No pudimos hacer el programa despedida, por todo lo que ya sabemos: estuvimos saliendo al aire desde un solo estudio. Es muy difícil sostener un programa semanal en la tele de hoy. La verdad el equipo, comandado por Nico Magaldi, excelente profesional en la conducción, y todo el panel, súper profesionales y muy bien clima de trabajo. Espero que 2024 nos de la posibilidad de volver con Nico con este u otro programa”, explicó José Núñez, productor general del ciclo. La idea original era que Intratables llegara hasta fin de año, con el nuevo gobierno en funciones, pero no logró llegar ni al balotaje. Su conductor, Nicolás Magaldi, seguiría en el canal ya que tiene contrato hasta que termine el mes de diciembre.