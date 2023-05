Investigan a Roger Waters por utilizar vestimenta nazi en un recital

REDES "No estoy bien": el preocupante posteo de Alejandro Sanz

En Alemania está prohibido exhibir símbolos, banderas y uniformes nazis. Sin embargo, sus leyes permiten excepciones por razones artísticas o educativas.

"Estamos investigando por sospecha de incitación al odio público, porque la ropa usada en el escenario podría usarse para glorificar o justificar el gobierno nazi, perturbando así la paz pública", dijo el portavoz policial Martin Halweg.

"La ropa se parece a la de un oficial de las SS", agregó.

Desde The Wall

La chaqueta de Waters incluía un brazalete rojo con dos martillos negros cruzados sobre un círculo blanco, un atuendo que ha usado en espectáculos anteriores desde hace décadas.

Los símbolos son similares a los que aparecen en los disfraces de la película de 1982, The Wall, basada en el álbum de Pink Floyd del mismo nombre y protagonizada por el también músico convertido en activista Bob Geldof.

En una escena, Geldof interpreta a una estrella de rock que alucina que lidera una manifestación fascista.

Las autoridades policiales han dicho que una vez que se hayan revisado las denuncias, el asunto pasará al Ministerio Público, quien decidirá cómo proceder.

En un comunicado publicado en redes sociales el viernes en la noche, el exbajista de Pink Floyd dice que sus actuaciones en Berlín han atraído ataque de mala fe- de aquellos que queren "mancharme y silenciarme porque no están de acuerdo con mis puntos de vista políticos y mis principios morales".

Agrega que los elementos de su presentación que han sido criticados "son una clara declaración de oposición al fascismo, la injusticia y la intolerancia en todas sus formas".

También recuerda que la representación de un "demagogo fascista inestable" ha sido parte de sus conciertos desde 1980 por el album The Wall.

Las críticas

Durante la actuación en Berlín, también aparecieron en una gran pantalla los nombres de varias personas fallecidas.

Los nombres incluían a Ana Frank, la adolescente judía que murió en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel criticó después al músico en las redes sociales.

"Buenos días a todos menos a Roger Waters, que pasó la noche en Berlín (sí, Berlín) profanando la memoria de Ana Frank y los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto", se lee en el tuit del ministerio.

Waters también ha hecho flotar un cerdo inflable marcado con la estrella de David en sus conciertos.

En las últimas semanas, el músico ha estado viajando por ciudades de Alemania como parte de su gira This Is Not A Drill.

Sin embargo, las actuaciones han sido controvertidas. Las ciudades de Múnich y Colonia intentaron cancelar espectáculos después de que organizaciones judías como el Consejo Central de Judíos lo acusaran de antisemitismo.

En una publicación de Facebook esta semana, Waters agradeció a quienes asistieron a sus shows en el país europeo.

También rindió homenaje al movimiento White Rose, un grupo de resistencia durante el período nazi.

"El hecho de que algunos en el poder en Alemania y algunos a instancias del lobby israelí me hayan atacado, acusándome erróneamente de ser antisemita, y hayan intentado cancelar mis programas, me entristece", dijo Waters.

Waters todavía tiene programado dar su último concierto en Alemania el domingo por la noche en Frankfurt. No obstante, se planean manifestaciones fuera del lugar, después de que fracasara un intento legal de la ciudad para detener la actuación.

Un parlamentario británico también ha pedido que se cancele el concierto de Waters en Manchester en junio.

El artista ha hecho comentarios controvertidos en el pasado.

Después de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en 2022, escribió una carta abierta a la primera dama del país, Olena Zelenska.

En ella, dijo que "los nacionalistas extremistas" en Ucrania "han puesto a su país en el camino de esta guerra desastrosa".

En febrero, durante un discurso ante Naciones Unidas, repitió su controvertida afirmación de que la invasión rusa de Ucrania fue "provocada".