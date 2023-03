Jey Mammon reapareció, tras la denuncia de Benvenuto: "Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás"

Quebrado, así decidió mostrarse por primera vez Jey Mammon (nombre artístico de Juan Martín Rago) luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara la semana pasada en los medios por abuso y violación cuando él tenía 14 años y el conductor 32 . A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el conductor, músico y humorista hizo su descargo, aseguró que con el joven mantuvo una relación consentida y que necesita que se sepa “la verdad”. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás”, dijo entre lágrimas.

“Estoy atravesando quizá el peor momento de mi vida (...) por los niveles de angustia que estoy viviendo, que no los experimenté nunca, y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una necesidad, imperiosa necesidad, de salir a gritar, no a decir, a gritar por todos lados lo que voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas”, dice Mammon en el video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JEY MAMMON (@jeymammon)

“Estoy en esta silla y no me puedo ni parar”, continuó Jey con la voz entrecortada. Y de inmediato dio su versión de los hechos con vehemencia. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida”, dijo contundente y se volvió a quebrar. “Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”, agregó.

La versión de Mammon

Luego de declararse inocente de cada acusación de Benvenuto, el conductor compartió su versión de la historia. “Para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando, por favor. Yo a Lucas lo conozco”, confirmó. Luego, repasó el momento en el que se conocieron, en una fiesta, y aseguró que en ese entonces el joven no tenía 14 años, como dijo, sino 16. “Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”, agregó.

De inmediato, Jey Mammon hizo referencia a un viejo mensaje en una de sus redes sociales que se viralizó estos días. “Esta semana se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía: ´Soñé que garchaba con mi ex, Lucas´”, repasó. “Yo podría decir que es otro Lucas. No. Quiero decirles que es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas”, aseveró, “Yo no voy a poner debajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha Lucas tenía 19 años”.

Sobre cómo fue la relación, Mammon explicó que a diferencia de lo que se dijo nunca lo escondió, que salían de la mano por las calle y que se besaban en público. “Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas”, recordó, y catalogó y sostuvo que se trató de un vínculo de amor, de contención y de consentimiento. “Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar. Lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”, dijo, y se volvió a quebrar.

Recordemos que el hecho tomó estado público a partir de las derclaraciones de Lucas Benvenuto al programa de América, A la tarde. Allí dijo: “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, sostuvo Benvenuto sin nombrarlo. Luego, en redes sociales, dijo con todas las letras que se refería a Jey Mammon. La denuncia, Benvenuto la realizó en diciembre de 2020 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3 y el sobreseimiento, por prescripción de la causa (número 53.975/2020), se dictó en marzo de 2021

Por el Juicio a la verdad

Mammon continuó su descargo con una referencia al testimonio de Lucas. “Miren, yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mi de cosas que no son ciertas. No es el sanar su historia acusándome a mi de cosas que no hice. No es así”, explicó sobre los motivos que dio Benvenuto en relación al por qué salió a hablar de manera pública en este momento. De inmediato, dio algunos indicios de lo que hará en el futuro.

“Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. Lo quiero dejar bien en claro. No quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, tan enorme, que yo no quiero, sino que necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”, adelantó. “Necesito recuperar mi vida. Así de simple como se los digo. Gracias”, concluyó Jey Mammon.

Fuente: La Nación