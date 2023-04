Jey Mammón se fue de la Argentina y su compañero de asiento en el avión lo escrachó con una foto

ESPECTÁCULOS Benvenuto habló del origen de sus audios a Jey Mammon: "Me sentía culpable por la noche que tuvimos, cuando él me viola"

Jey Mammon fue interceptado en el aeropuerto por el cronista de LAM Santiago Sposato, quien le consultó: “Es la primera vez que te expones así a la gente, ¿tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?”.

“Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, le respondió el ex presentador de La Peña de Morfi.

“No hay rescisión y no te voy a decir más nada”, respondió ante una pregunta respecto de su vínculo con Telefe.

“Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”, cerró Jey, que demostró no querer ser entrevistado, se abrazó con un amigo y embarcó.

Jey intentó camuflarse al irse del país pero le salió mal y no pudo pasar desapercibido. Se viralizó una foto que sacó un hombre que era su compañero de asiento en el avión.

image.png

En la selfie se ve al exconductor de 'La peña de Morfi' con una gorra negra y campera del mismo color, y auriculares.