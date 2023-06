Jorge Rial reveló el trastorno que padece su hija Morena

Jorge Rial contó el trastorno que padece su hija Morena y aseguró que su salud corre peligro. El periodista no accionará legalmente contra la mediática, pero sí lo hará Rocío, que se cansó de escuchar a su hermana en los programas de TV ventilando datos íntimos de la familia.

Preocupación Hospitalizaron al hijo de More Rial, en medio de sus escándalos: ¿qué le pasa al pequeño Francesco?

“Mis dos hijas son mi debilidad y quizás mi nieto aún más, me hace muy bien hablar con él. Es feliz, ojalá que sea feliz y todo esto no lo impacte. Lo único que me importa hoy es mi nieto, mis hijas ya son grandes y son independientes; son absolutamente responsable de sus actos”, expresó en diálogo con LAM (América).

“Yo estoy para lo que necesiten, como estuve siempre y todo el mundo lo sabe. No tengo que andar dando explicaciones aunque tuve que ser padre y madre al mismo tiempo”, agregó.

“Ella me tiene bloqueado de todos lados, pero obviamente que voy a estar para recibirla. Solo me insulta, pero voy a amarla toda la vida”, aseguró Rial.

“Tengo mucho amor por mi hija, nunca me vas a escuchar hablando ni mal ni bien de ella. Ojalá ella termine con esto, se desahogue y veremos en un futuro que sucede”, indicó.

“Estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 20 años. De Tatiana Schapiro te voy a decir que estuvo en una etapa muy importante de mi vida y ella fue muy importante, no fue una amante. Fue algo corto, pero importante. Lamento que la estén molestando”, dijo.

“Lamento que involucren a mis exparejas en esto, todas fueron muy bondadosas con Morena, con Rocío y conmigo más. Ellas siempre hicieron todo lo posible para mantener mi familia unida. Y cuando digo todas, todas. La que vos quieras: (La Niña) Loly, Agustina (Kämpfer), Romina (Pereiro)... Siempre me sentí respaldado, incluso estuvieron en etapas muy difíciles como ahora está María”, finalizó.