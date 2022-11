Juanse brindará un show gratuito este viernes en Mar del Plata

En tanto, el sábado 5 -día que se cumplen 10 años de la partida de Leonardo Favio- se realizará un homenaje musical. A las 18:00, comienza “Por amor a Favio”, un recorrido por su obra y su legado organizado por el Instituto Cultural, que abre con dos canciones interpretadas por Pilin Massei, guitarrista histórico de Favio. Diferentes voces de la música bonaerense interpretarán el cancionero popular del artista, acompañados por la banda local La Valentina. Así, pasarán por el escenario Manuel Moretti, Nicolás Favio, Luciana Jury, además de cantantes de Código Provincia. El cierre estará a cargo de Estelares, la mítica banda platense que tocará a las 19:00 y luego Favio Sinfónico, un concierto organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, con un ensamble de Cámara constituido especialmente para el homenaje con un coro y cuerdas de músicos de Mar del Plata, acompañado por las voces de Leo García, Chino Laborde, Dolores Solá, Sofia Viola, Mariano Fernández Bussy y Luciana Jury.

Embed View this post on Instagram A post shared by #FINDE (@findepba)

Además, hasta el 11 de ese mes, la programación contará con una feria de diseño, la exposición de afiches históricos del cine, una selección de películas bonaerenses y “Charlas Maestras” con Lita Stantic, la madre del nuevo cine argentino, y Raúl Perrone, no de los máximos referentes del cine independiente argentino, que realizó gran parte de su obra en Ituzaingó, donde nació y reside actualmente. Entre las actividades, se destaca “Ventana a la Identidad Bonaerense”, una selección de películas que invita al público a conocer la producción audiovisual de la provincia en la Sala del Museo MAR. Se presentarán cuatro categorías: cortometrajes de ficción, cortometrajes de no ficción, largometrajes de ficción y largometrajes de no ficción producidas o estrenadas entre el 2018 y 2022 inclusive. Es entrada gratuita con cupos limitados. El reconocimiento consta de un monto económico y de una estatuilla, que se entregará el Viernes 11 de Noviembre a las 20:00 en el cierre de “Finde de Película”.

También se desarrollarán dos funciones especiales con películas destacadas tanto en ficción como en documental. Estas películas fueron realizadas íntegramente en la Provincia de Buenos Aires. La película de ficción elegida es "Algo que pasó en año nuevo", dirigida por Jorge Pinarello, creador de "Te lo resumo así nomás" -con más de un millón de seguidores en sus redes- está protagonizada por Natalia Maldini, también es personalidad destacada en las redes sociales. Esta película tendrá su estreno en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con funciones pagas y luego tendrá nuestra función con entrada gratuita y presencia de su director y protagonistas.

El documental seleccionado para la función especial es "Acariciando el golpe", dirigido por Fernando y Diego Dachje. Esta película es un biodocumental que atraviesa la vida del baterista argentino Martín Carrizo, desde sus inicios en la música hasta su último show. Con testimonios de diferentes artistas como el Indio Solari y Andrés Giménez, entre otros, e imágenes inéditas, es el propio Martín Carrizo quien nos lleva como hilo conductor y su relato, por toda su vida.

"EL CINE ES MEMORIA". PLAN RECUPERAR. El cine argentino ha perdido el 90% de su cine mudo y más del 50% de su cine sonoro. En el año 2016, el gremio de directores DAC y Fundación Gotika lanzaron el PLAN RECUPERAR, a través del cual recuperaron más de 150 películas nacionales. Sergio Rentero, fundador del PLAN RECUPERAR, brindará una charla sobre la importancia de la conservación del patrimonio audiovisual en la construcción de la memoria del pueblo y su identidad cultural.

Para acceder a toda la programación de #FindeDePelícula: en los próximos días estará disponible en la página web de #FINDE, finde.gba.gob.ar

El acceso al auditorio será por orden de llegada hasta completar su capacidad.