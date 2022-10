La banda del Indio Solari no tocará en La Plata por negativa de las autoridades municipales

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lidera el indio Solari, finalmente no tocarán en el Estadio Diego Maradona de La Plata , luego que autoridades municipales no autorizara el show.

Así lo confirmó Eduardo Sempé , productor del recital, quien aseguró que el concierto previsto para el 12 de noviembre no se llevará a cabo en la capital provincial, y que por estas horas está buscando nuevo escenario. Descartó, en ese sentido, que se pueda hacer en Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

“La Plata no quiere que hagamos el recital. Así que, el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas”, dijo Sempé, quien cuestionó el Gobierno de Julio Garro (Juntos por el Cambio) tras la reprobación para que se realice el show. “Prefirieron no hacerse cargo”, agregó en declaraciones a 221 Radio.

El productor adelantó la decisión de mudar la presentación, y dijo que se publicará en las redes sociales de la banda, aunque aclaró que “todavía están viendo en qué otro lugar”.

“Estamos evaluando qué hacer. A la tarde comunicaremos nuestra decisión. No es una decisión muy cómoda”, dijo tras expresar su descontento con la situación y marcar diferencias con el municipio. “La ciudad de La Plata es hermosa, tiene capacidad hotelera, y los funcionarios van y vienen. El día de mañana, si cambia la administración, se podría hacer el recital ahí”, subrayó, aunque aclaró que no descarta seguir trabajando dentro de la ciudad.

El espectáculo que presenta actualmente el grupo se llama “Rock and Roll” y tuvo paradas en Montevideo, San Luis y giró por España, entre otros lugares.