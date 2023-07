La chicana de More Rial a su abogado tras el rumor de romance entre La Joaqui y Thiago Almada

La joven comentó lo que pensaba después de que uno se sus seguidores le consultara en un sticker de preguntas y respuestas: “¿Qué opinás sobre los que dicen que la Joaqui está con Thiago Almada ?”. Sin filtro, la hija mayor de Jorge Rial respondió con una burla para su amigo: “ Ale, te cambiaron . No contesta los DM, mejor me voy a ver un show de María Becerra”.

Qué dijo More Rial sobre el supuesto romance entre Alejandro Cipolla y La Joaqui

Por varias semanas, los rumores de una naciente relación entre Morena Rial y su abogadoAlejandro Cipolla repercutieron con fuerza en los medios, hasta que la hija de Jorge Rial finalmente desmintió la historia. Sin embargo, una nueva noticia surgió en torno al letrado y su defendida sobre una presunta pelea que los habría alejado: la causa tendría que ver con una tercera en discordia inesperada, ni más ni menos que La Joaqui.

En su perfil de Instagram, el periodista Juan Etchegoyen publicó una captura de pantalla donde aparece la consulta que le hizo en torno al tema: “Hola More, ¿Cómo va todo? Me llegó información que tuviste una pelea con tu abogado Alejandro Cipolla porque una tercera estaba en medio de lo suyo, que aparentemente es la Joaqui”. La ex de Facundo Ambrosioni, respondió entre risas: “Yo soy exclusiva, no comparto con nadie”.

El hecho que vincularía a la cantante con Alejandro Cipolla, tuvo que ver con un reciente posteo en las historias de Instagram de la hija mayor de Jorge Rial. Si bien aseguró que con él solo mantenía una amistad muy cercana, lo inesperado vino luego cuando entre su respuesta sobreescribió: “Dos besitos porque tres es mucha plata”. Rápidamente, se creyó que la rubia se habría referido a La Joaqui, cointérprete de la canción que reza entre sus letras la popular frase.