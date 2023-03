La entrevista inédita de Gerardo Rozín a Ricardo Montaner en La Peña de Morfi

Eso le permitió generar una articulación con el desafío de Jey Mammon de asumir el reto de tomar el timón del ciclo: “No había mejor forma, no sustituto porque era imposible, mejor persona para conducir la casa de la música que un tipo como tu Jey, que sabe con la yema de los dedos lo que se siente cuando se toca el piano”.

Según reveló el artista, Rozín lo consultaba antes del comienzo de cada temporada de La Peña de Morfi y valoró el espacio que el productor y conductor construyó para difundir la música en televisión. No hubo una sola entrevista entre el periodista y Montaner. La última los encontró en el armado del documental Montaner Tango. “Lo elegí a propósito. Sabía que no andaba bien aunque tenía la plena seguridad de que iba a salir de ahí”, explicó.

“Este álbum lo generé durante varios años, lo diagramamos junto a Gerardo. Apareció nuestro ‘partner’ Diego Núñez para hacer esta producción. Hice este documental invitando a Gerardo a que fuera mi entrevistador. Yo sabía que él necesitaba dosis de entusiasmo”, detalló. El recuerdo trajo consigo un cómico momento.

“Gerardo se compró un traje azul especialmente para esta entrevista. Estrenó el traje con un entusiasmo bárbaro. Cuando llegué a los estudios, hacía 5 minutos que él había llegado. Se había caído en la vereda. Cuando llegué, me dice: ‘¿Vos podés creer que me compré este traje para estrenar para tu entrevista y cuando me bajé del auto me caí?’. Yo le dije: ‘Quedate tranquilo... Si se ensució, no se va a notar’. Y él me dice: ‘No, a mí no me importa si me caigo o no me caigo. A mí lo que me preocupa es la plata que me gasté”, relató.

Luego de todas las anécdotas, todos los recuerdos, se produjo un fragmento muy especial, dado que Mammón presentó la última entrevista que llevó adelante Rozín, que justamente se trató de un mano a mano con Montaner, en un marco de una conversación muy sentida.

En un momento de la charla, el cantante dio vuelta los roles y comenzó a hacerle preguntas al conductor para sorprenderlo con sensaciones íntimas. “¿Qué condiciones tiene que tener una persona para ganarse tu amistad y tu saber escuchar? Porque tú eres un tipo jodido. Vivir contigo debe ser jodido...”.

“Te agradezco muchísimo”, respondió Gerardo, mientras el cantante explicaba su punto. “Eres muy selectivo y me gustaría que me dijeras qué elemento tiene que tener alguien para ser amigo tuyo. Tampoco tienes tantos amigos, los que me has nombrado son contados y son amigos de profundidad, verdaderamente cercanos a ti”, afirmó.

“Mi gran curiosidad es por qué me elegiste a mí”, preguntó y, quebrado por la emoción, Gerardo se sinceró. “Soy un tipo sin fe, salvo cuando me hablás vos”, dijo. En ese momento se hizo un silencio y dieron por terminada la conversación. “Eso. Terminó. Gracias”, afirmó el cantante. De vuelta en el estudio, Montaner recordó el especial momento que vivieron. “No sabés cuántas veces yo he visto ese final, esa entrevista. Muchas veces”, concluyó. Y se animó a contar que ese día cuando llevaron adelante el encuentro el periodista “ya no estaba bien”, aunque cuando se prendió la luz de la cámara el periodista se transformó y nunca se notó “lo mal que estaba ese día”.

Recordemos que en esta nueva temporada de La Peña de Morfi, Santiago Giorgini continuará presentando sus propuestas gastronómicas, junto a Rodrigo Cascón y Mirta Carabajal. Además, Campi y Pichu Straneo se sumaron al equipo con humor para toda la familia. Además, Eugenia Quibel en la locución, Ariel Rodríguez con todas las novedades del deporte y las canciones de la mano del trío Dos Más Uno, completan el staff.

Fuente: Infobae