La ex marplatense de Fede Bal ventiló todos sus engaños

Sofía Aldrey, la ex pareja de Fede Bal, abordó la escandalosa separación que sacudió los medios y se ganó el apodo de "lavarropas gate". La joven no solo habló sobre las infidelidades del actor, descubiertas a través del historial del electrodoméstico inteligente, sino que también reveló que varias famosas involucradas contactaron personalmente a Aldrey para darle explicaciones.

Sofía, sin pelos en la lengua, continuó: “Si yo tuviera que agarrármela con cada una de las minas de los chats o con las que... No me alcanzan las horas del día, de la semana, del mes. Nos quedamos hasta mañana acá hablando”. Aunque dejó en claro que no tiene problemas personales con ella, afirmó que la panelista fue solo "la gota que rebalsó el vaso".

Abordando la ruptura dolorosa, Aldrey reveló que no intentó exponer nada: “Yo no quise exponer nunca nada... Además, esto ya pasó hace tanto y había tantos, pero chats, tantas cosas que leí horribles que no quiero pensar. No me quiero acordar… En su momento me llamaron un montón”. Ante la pregunta sobre Claudia Albertario, Aldrey confirmó: “No, ella no”, pero admitió que algunas eran conocidas: “Sí, sí”.

En otra instancia de la entrevista, Aldrey destacó la diferencia entre lo mediático y lo judicial, haciendo referencia a la demanda. La joven, que recientemente viajó a España para cursos de maquillaje, subrayó: “Tenía cosas para aprender y ahora, a ir con cuidado. Yo sé lo que es verdad y lo que es mentira, lo que se dice. Es mi vida y yo lo sé”.

Ante la decisión de Berardi de iniciar acciones legales, Aldrey aseguró que “nunca tuvo ningún problema personal” con ella. De manera picante, insinuó que la panelista fue solo una de las mujeres en la vida de Bal mientras él aún mantenía un vínculo sentimental con ella.

Fuente: Paparazzi