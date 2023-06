La explosiva versión del enojo de Lionel Messi con Sofi Martínez

A pesar de la entrevista inolvidable que la periodista de TV Pública le realizó en Qatar, a partir de ese momento se creyó que se formó un vínculo cercano entre ellos, pero en realidad eso no es cierto. En el Desayuno Americano, Flavio Azzaro reveló un motivo impensado detrás de la actitud del jugador hacia la periodista, y la situación entre ellos está lejos de ser amigable por un descuido que ella tuvo al aire.

Si bien en un momento se atribuyó a que Messi se fue del vestuario cuando Martínez porque su esposa Antonella Rocuzzo le prohibió acercase a ella, lo cierto es que La Pulga se enojó con ella, en palabras de Azzaro: "Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella", lanzó, sorprendiendo a todos.

Y luego amplió más la información: "Hizo una serie de entrevistas para la TV Pública (Llave a la eternidad) y cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó", y aseveró que "Messi lo consideró una traición". Finalmente se supo que el problema se originó por la camiseta de Boca: "El le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi despué... Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público".

LA PALABRA DE DIEGO LEUCO POR EL MALTRATO HACIA SOFI MARTÍNEZ

En exclusiva para Paparazzi, el periodista dio su versión de los hechos sobre porque sacaron a su novia del vestuario: “Nunca, jamás, hablo en nombre de Sofi. Esta vez sí ... quiero decir lo que pasó, y además fui partícipe. En la despedida de Román estaba todo rutinado, no es que se mandó al vestuario”, comenzó en su testimonio el conductor.

Así mismo agregó que había un orden de ingreso del cual Alfio "Coco" Basile no supo y luego se disculpó con la comunicadora. Finalmente sobre el tema Antonella Rocuzzo y sus prohibición del 10 para estar cerca de Martínez fue tajante: “Eso ya es maldad y una mala leche de que está todo el mundo diciendo cualquier cosa todo el tiempo. Pero ya, a eso, no hay que darle bola. Lo otro ya lo explicó ella que fue un malentendido”.

