La foto de la mamá biológica de Morena Rial revolucionó las redes sociales

Azucena Luna, la madre biológica de Morena Rial, se puso en contacto con la joven, después de 20 años de ausencia. “Es una señora de Tucumán y tengo tres o cuatro hermanos”, reveló Morena, que aún no quiso conocerlos personalmente, aunque no descartó viajar a la provincia para ponerse en contacto.

Morena también está al tanto de cómo fue su adopción, según las palabras de sus padres adoptivos: Jorge Rial y Silvia D’Auro. “Dijo que mi progenitor quería que abortara, por eso fue al juzgado y ‘dijo que quería dar al bebé en adopción’. Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, mi papá Jorge la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, su mamá, hasta que nací. Luego, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia D’Auro. Todo fue hecho de manera legal”, detalló.

image.png

Sin embargo, Azucena quedó triste por la decisión que tomó y, años más tarde, adoptó otra nena “para superar el dolor. Le agradezco porque quizás me dio una vida mejor, pero cada uno seguirá por su lado”.

En LAM, habló la madre biológica de Morena y dijo: “Me juzga sin saber la historia mía, que crea lo que quiera creer de mí. Yo alquilaba una piecita para vivir con mis hijos y me quedé embarazada de ella”.

La joven se refirió en LAM a la adopción de su hermana Rocío: “El otro día fuimos con mi hermana a la Embajada de España a firmar unos papeles. Antes en la partida de nacimiento te ponían los nombres de tus papás. No decía ‘Rocío’ y ‘Morena’. Yo me llamaba Azucena Luna y mi hermana tenía un nombre espantoso también. Pero, esto Nazarena Vélez lo sabe, el por qué yo no busqué antes a mi mamá biológica. Fue porque a Rocío la abandonaron en la puerta de un hospital. En su momento yo no quise lastimar a Rocío".

image.png

“No la quise lastimar porque yo levantaba un teléfono e iba a saber de dónde venía, pero mi a mi hermana le iba a costar una vida. Entonces dije ‘no voy a lastimar a nadie. No la voy a buscar hasta que seamos más grandes’. No tengo idea si le gustaría saber. Ni le pregunto. No nos llevamos muy bien. Mi hermana es muy cerrada, no cuenta sus cosas", aseguró.

“No sé qué hago parada, porque mi vida fue una mierda”, concluyó Morena.