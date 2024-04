La foto de Lía Crucet, internada en un geriátrico de Mar del Plata: la compartió Gladys "La Bomba Tucumana"

Fue una de las grandes artistas de las décadas del 80 y 90. Si bien más acá en el tiempo se la conoció por su parte mediática, supo ser un emblema del teatro de revista, y de la movida tropical. Hoy, a sus 71 años, no atraviesa su mejor momento como consecuencia de un delicado estado de salud..

En el año 2021 fue internada en un geriátrico de "La Feliz", donde pasas sus días desde que fue diagnostica con demencia frontotemporal, enfermedad degenerativa. Poco se sabe de ella, pero ahora, y luego de que este fin de semana fuera a visitarla Gladys La Bomba Tucumana, su pareja, Tony Salatino, brindó detalles.

En declaraciones televisivas, el hombre se mostró ofuscado por la foto que se sacó Gladys con ella, y que luego fue subida a redes sociales. Pero más allá de eso, sobre su esposa, dijo: “Lía está muy bien, gracias a Dios. Ella conoce a todo el mundo, lo único que tiene es que es una mujer madura, nada más. Después conoce a todo el mundo”.

image.png

“La conoció a Gladys La Bomba Tucumana, me conoce a mí. Es lo que me dice el médico ‘mientras te conozca a vos llamate dichoso’. Ella conoce a todo el mundo, hay gente que ni me acuerdo y Lía se acuerda de todos”, añadió.

Y explicó: “Lo que tiene es que, a nivel médico, la están manteniendo. A veces sigue en silla de ruedas, eso es porque se cayó y se rompió un clavo que le había puesto. Ahora, están esperando a ver si el hueso se le refuerza como para ponerle una prótesis”.

“Por otra parte, conoce a sus fanáticos, los fans de Gilda que la fueron a ver. Tiene una enfermedad que te va consumiendo con el tiempo”, cerró Salatino.

El disgusto de Lía Crucet por el destrozo de una casa

Lía Crucet fue hospitalizada en el año 2021 por supuesto coronavirus. Sin embargo, el resultado fue negativo y los profesionales de la salud habían descubierto que tenía neumonía. En ese momento, los familiares habían dicho que la trasladaron a un neuropsiquiátrico.

En ese período de tiempo, su nieta dijo que la cantante bajó 60 kilos, que perdió pelo y que no podía controlar sus esfínteres.

image.png

Además, en noviembre de ese mismo año, antes de que su salud se deteriore, Lía se llevó un gran disgusto luego de visitar la casa de Mar del Plata que le había alquilado a una familia: no le pagaban alquiler hacía 8 años y le hicieron grandes destrozos.