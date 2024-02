La frase de Fátima Flórez sobre Mar del Plata que generó revuelo

En la misma línea, reveló que "la mejor manera de salir adelante es trabajando" y remarcó que "un día que se para es una locura".

"No se puede parar un día", insistió luego de que la central obrera llamara a un paro nacional y movilizara hacia el Congreso en repudio al tratamiento de la Ley Ómnibus y el DNU impulsados por el Gobierno.

Tras la visita del Presidente por el cumpleaños su cumpleaños número 43, Fátima reveló que sus papás "están felices" por la relación.

"Mis papás están felices porque me ven feliz. Mis papás se jubilaron, pero siguen muy activos y disfrutan de verme feliz en lo personal", contó.

Asimismo, sostuvo que no toma consciencia de lo que implica salir con el jefe de Estado y reveló que tiene muy buena relación con su cuñada, Karina Milei, hermana de Javier y secretaria General de la Presidencia.

"No tomo consciencia. Me enamoré del ser humano, después le tocó ser presidente. Me llevo muy bien con Karina, es realmente un pilar importante. Ella sabe mucha y toma muchas decisiones. Es un caso atípico, por eso ha generado revuelo mundial", indicó Flórez.

Por último, la humorista exteriorizó las ganas de ser mamá y en ese aspecto reveló que le "gustaría y cada vez más".

"Me parece un acto de amor muy grande", concluyó la pareja del mandatario nacional.