La furia de Fátima Flórez

El momento fue captado por las cámaras de televisión y generó indignación en las redes sociales, porque habían quedado personas fuera del lugar, sin la posibilidad de votar.

"Yo nunca en mi vida cerré una escuela, no la cerraría, no tengo el poder para hacerlo. Y si tuviera ese poder, nunca lo usaría de esa manera. Fue terrible todo lo que dijeron, una injusticia enorme. Nunca en mi vida hice ni haría eso", expresó Flórez ante un cronista de LAM (América).

Y agregó: "Así que por favor averigüemos quién dijo eso, porque la que quedó mal fue mamita. Y eso no está bueno. Fui a votar en taxi, me volví con los chicos como cualquier persona y si tengo que hacer una cola de cinco horas, la hago".

"Me dolió mucho lo que se dijo. Es un lugar incómodo, más cuando yo no lo hice, no lo pedí, no lo pediría... La única puerta que abro y cierro es la de mi casa. Me dolió mucho porque si lo viera en otra persona me daría una bronca espantosa", señaló.

Sobre el acuerdo que formó Milei con la ex candidata presidencial Patricia Bullrich para ganarle a Sergio Massa en el balotaje, Fátima remarcó: "Yo no entiendo nada de política, vine a laburar, me vengo a mascarear, tengo miedo de no llegar... Javier es mi pareja, estamos de novios, estamos bien, es lo único que tengo para decirte, de verdad. Siempre celebramos, nosotros tenemos una relación tan linda, tan hermosa que la valoro y la elijo todos los días y soy muy feliz. Soy muy feliz de estar a su lado".

"No tengo nada para decir, no puedo opinar porque no sé, que opine la gente que sabe. Yo estoy de novia con él, lo amo, lo acompaño y estamos juntos. Imaginate lo que son nuestros días, estamos llenos de actividades tanto él como yo, y buscamos los momentos para vernos. Eso es lo lindo que tengo para transmitir", cerró.