La indirecta de Lola Índigo para Lali en un feat con La Joaqui, Callejero Fino y BM

Así, “M.A” tiene alusiones sexuales, a la conexión de dos personas y también a lo que se muestra en redes sociales y las habladurías vs la realidad de cómo es un persona realmente. Sobre esta colaboración, La Joaqui expresó: “Fui muy feliz creando esto, con todo este grupo hermoso, la vida me está trayendo cosas tan lindas que ni yo me la creo”.

La cantante de RKT es una de las figuras principales de este video en el que no solo se muestra cantando y con un outfit súper chic, sino también desplegando sus dotes como bailarina.

BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo - M.A (Remix) [Prod Phontana, Alan Gomez] (Video Oficial)

Lola Índigo y el supuesto mensaje para Lali Espósito

Otro aspecto que llamó la atención de este estreno es el fragmento interpretado por la española Lola Índigo, ya que muchas personas lo concibieron como un mensaje para Lali Espósito, ya que tiempo atrás se habló de un posible romance entre ambas.

Fue a partir de la letra de “N5″ de Lali que surgieron las especulaciones sobre el vínculo entre las dos cantantes y ahora, Lola expresa en la nueva canción: “Ella e’ de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita e’ linda con o sin maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje. Ere’ ese problema que siempre volverá, siempre volverá, ah, ah”.

Así, en la publicación de Instagram de Índigo se vieron diversos comentarios que interpretan esta parte de la canción como un mensaje para la diva pop argentina: “Es que sois novias Lali y tu, confirmado”, “Lali Espósito creo que es una indirecta muy directa, pero no me hagas mucho caso”, “Te hablan, Lali”, entre otros.

Por su parte, Lali admitió que “N5″ estaba dedicada de algún modo para su colega pero, por el momento, Lola no ha ahondado sobre el real significado de su participación en “M.A”.