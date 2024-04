La íntima confesión de la China Suárez

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento. (…) Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”, dijo entre bromas.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, agregó la actriz.

Sus seguidores también le preguntaron por su nariz, que hace unos días se había fracturado. La China reveló que le quedo un ‘huevo’ y que no descarta someterse a una nueva intervención quirúrgica.

Sobre si quería tener más hijos, la cantante dijo que “en un futuro” le gustaría volver a ser madre.