La Joaqui en los 150 años de Mar del Plata: un show a pura emoción en su ciudad

“Soy humana igual que todos y me salen las cosas más mal que bien pero lo que me hace distinta es que si me caigo, me levanto, aunque sean 50 veces” dijo mientras todos los presentes gritaban desaforadamente.

Agregó: “La segunda cosa muy importante es que una nunca tiene que olvidarse de dónde viene. Yo empecé haciendo rap, freestyle. No estuvo en mis planes sinceramente. Toda la vida supe que quería ser mamá, no sabía que quería ser cantante y buscando salvarme la vida a mi, encontré la música con los pibes que me llevaron a una placita a tirar freestyle. Así que tengo un regalo muy importante para ellos. Este es el primer disco de oro que gane y nunca hubiera tenido un disco de oro sino hubiera tenido amigos que me compartan su reino”, dijo Joaquinha Lerena antes de invitar a los “pibes” de El Mundialista (la crew en la que se inició).

Antes de terminar su show culminó diciendo: “Cuidemos a los artistas de nuestra ciudad, cuidemos a nuestros artistas, cuidemos la cultura que tanto nos saca de las calles. Yo era un bardo y la música me salvó la vida, a mi y a mis hijas, así que los invito a que todos hagan arte y gracias por llevarme a recorrer el mundo saliendo de las playas de Mar del Plata”.