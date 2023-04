La marplatense Maypi Delgado fue mamá y su ex pareja asistió al parto

"La modelo mostró a la pequeña que nació por cesárea el sábado por la mañana. "Vivimos el día más importante de nuestras vidas con Matías, al fin conocimos a India y lo disfrutamos y emocionamos tanto. Qué nervios pero se dio muchísimo mejor de lo que me podía imaginar … Hasta se prendió en la teta en ese mismo momento que salió de mi panza", contó la ex Gran Hermano.

Horas antes escribió: “Mañana a las 10.30 aproximadamente nace @indiaricciardellidelgado. Llega una nueva india a este mundo. Qué locura ver esta foto y saber que mañana todo cambia...es reeee loco. Con la incertidumbre del parto vaginal que puede ser en cualquier momento lo vivís distinto”.

“Pero ahora que sé a que fecha y hora en que voy a conocer al amor más grande de mi vida...¡es muy flash! Lloro, me río, abrazo a Flaqui, les hablo a ella y a India...Me despido de esta etapa...vuelvo a llorar. Qué fuerte”, escribió súper emocionada a horas de conocer a su hija.

Cabe recordar que hace algún tiempo Maypi confesó: “Creo que ya hace siete años, o seis, desde que arranqué la búsqueda de un bebé. Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada”.

LA CONFESIÓN DE MAYPI

“Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá. Mientras empezamos una relación con Mati, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos“, confesó.

Y contó: “No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar. Pero India nos eligió a ambos como sus papás, a pesar de que no éramos una pareja consolidada”.