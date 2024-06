La marplatense Mica Viciconte destrozó a Nicole Neumann

El ex futbolista rehizo su vida con la marplatense Mica Viciconte y no logra una armonía con su ex. Tienen muchas batallas judiciales abiertas y el conflicto con la hija mayor que convive con su padre y tiene un vínculo tirante con la madre.

La influencer y pareja desde hace siete años de Cubero aseguró que no cree que la llegada del nuevo bebé de Nicole pueda traerles un poco de paz. En diálogo con Socios del Espectáculo, Viciconte aclaró que no está al tanto sobre lo que dice o hace la modelo: "Muy enfocada no estoy porque me estoy yendo a hacer fotos de mi propio emprendimiento, que hablen lo que quieran".

"Me encantaría que haga su vida, que sea feliz, no espero un cambio, tampoco la boludez. Hace siete años ya no espero más nada. Intenté hacer todo lo mejor posible desde mi lado, entonces ¿para qué vas a ponerte a discutir con alguien que no se puede? No podés culpar a otro por lo que uno es", explicó.

"Hace siete años conocí a Fabi, a su familia y a su entorno, sé de cerca lo que pasa porque vivo el día a día, así que no puedo esperar nada de nadie. Yo me acuesto en mi cama y estoy tranquila, tengo mis momentos y ahí canalizo yendo a entrenar. Hay cosas que prefiero guardármelas porque sé que puede ser fatal", finalizó.

Fuente: Noticias Argentinas