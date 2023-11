La pantalla de Auditórium programa tres nuevos títulos de competencia internacional del Festival de Cine

“Kinra”, de Perú y dirigida por Marco Panatonic. es la historia de una migración, como tantas en Latinoamérica, del campo a la ciudad. Siglos de humillaciones, violentas y sutiles, han hecho que algunos se avergüencen de su lengua y sus tradiciones, Kinra busca una forma cinematográfica de rebelarse ante la injusticia. Para empezar, corriéndose de todo paternalismo para construir un personaje y un conflicto complejos. Además, dándole tiempo y lugar en pantalla a esa experiencia: los viajes, los trabajos, la burocracia, pero también los descansos, los rituales cotidianos, las charlas –en quechua: en la importancia que la película le da a la lengua hay que ver no sólo una voluntad realista sino también política–. Alejándose de los estereotipos y del pintoresquismo, Kinra nos invita a acompañar un viaje que no es tanto o no es solo un desplazamiento geográfico como un regreso al origen y una potente reivindicación de la identidad. El film es protagonizado por. Raúl Challa, Tomasa Sivincha, Yuri Choa, Marcosa Huamani y Lizbeth Cabrera.

“Le retour a la raison” Man Ray (Francia). Aún cuando los diferentes movimientos artísticos de principios del siglo XX quisieron sumarlo a sus filas, Emmanuel Radnitzky, o Man Ray, fue siempre un espíritu libre. Inquieto, incursionó tempranamente en el cine cuando todavía se encontraba en el pico de la experimentación fotográfica. Ya en Return to Reason, su primer trabajo, Man Ray presenta la riqueza visual de su estética y demuestra un profundo interés por la materialidad del cine. A cien años de su ópera prima, este programa reúne los clásicos cortometrajes del artista, que trazaron un camino de identidad para los cineastas experimentales. Esta nueva oportunidad de acercarse a su obra tiene sus particularidades: además de haber sido restaurados en 4K, los cortos están acompañados por una banda sonora compuesta por SQÜRL, el proyecto musical del cineasta Jim Jarmusch.

