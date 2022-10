La película que cuenta los abusos de un juez de Mar del Plata tendrá una función especial en el Festival de Cine

Cabe resaltar que la película no tuvo estreno en las cadenas de cine de la ciudad, por ende es una situación ideal para verla.

El film protagonizado por César Bordón y Eleonora Wexler reconstruye la historia de Edmundo O’Neill, un juez de Mar del Plata que fue señalado por una veintena de mujeres como el hombre que las abusó sexualmente en su infancia.

ALGO INCORRECTO TRAILER

"Algo incorrecto" recrea la historia de O’Neill. Tras décadas de silencio, la Justicia de Mar del Plata recibió en 2004 la primera denuncia por abuso contra el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial pero dos años después, en 2006, la investigación quedó en la nada ya que las autoridades entendieron que la acción penal quedó “extinguida” por el paso del tiempo entre la denuncia y la presunta comisión de cada hecho.

O’Neill, entonces, murió sin juicio ni condena el 15 de noviembre de 2016. Entre las víctimas que se animaron a denunciarlo – fueron veintisiete las que hicieron presentaciones pero se estima que, en total, son más de treinta y cinco las niñas abusadas –, quedó un gran sabor amargo a impunidad y por eso Nieri también sintió la obligación de volver a traer el caso a escena.

https://twitter.com/noticiasahora__/status/1419463707323768833 Algo incorrecto: la historia que inspiró la película que filman en Mar del Plata https://t.co/TqLQMiWdGt vía @ahoramdp — Ahora (@noticiasahora__) July 26, 2021

La película se llama “Algo incorrecto” ya que esa fue la particular respuesta que dio el magistrado cuando declaró en la causa que finalmente se archivó. “Yo sé que he hecho algo incorrecto pero no siento culpa”, dijo, textualmente.

“Algo incorrecto”, que tiene como principales protagonistas a Eleonora Wexler y César Bordón, se rodó entre julio y agosto del año pasado en Mar del Plata. Al tratarse de una historia fuertemente arraigada con el sistema judicial local, la directora no quiso alterar el escenario original, por lo que la ciudad se encuentra permanentemente de fondo en el film.

https://twitter.com/noticiasahora__/status/1418521413099704323 Eleonora Wexler filma en Mar del Plata "una película fuerte, de mucha valentía" @Soyeleowexler https://t.co/L4IXIS9KOo vía @ahoramdp — Ahora (@noticiasahora__) July 23, 2021

La sinopsis oficial del film, reza así: "Mar del Plata, Argentina, 2015. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres más grande de la historia, la vida de dos mujeres se encuentran. Victoria para hacer una denuncia por abuso sexual infantil contra un reconocido juez, y Rosario, quien retorna para ser protegida por él, su padre. Esta es una historia donde la memoria cuando aflora da paso a la cruda verdad. ¿Logrará Rosario levantar sus velos y denunciar a su padre, el poderoso juez García Avellaneda?".