La sorpresiva revelación de Zaira Nara sobre L-Gante

Mientras los protagonistas prefieren no hacer demasiadas declaraciones ni revelar detalles de la relación que los une desde hace varias semanas, Zaira Nara habló del tema por primera vez e hizo una sorpresiva revelación sobre el cantante.

"Lo conozco hace un montón, me lo crucé en un montón de eventos", comenzó diciendo y después agregó: "Me cae re bien. Muy bien".

Sobre la relación que une a Wanda y a Elián indicó: "Con ella hablo de todo, pero no con ustedes... Ojo con el término relación, porque todas son relaciones. Las relaciones laborales también son relaciones. Yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero quedan en casa".

"Yo no me meto. No tengo ni idea de los vínculos ni las relaciones", concluyó tras darle el visto bueno al posible nuevo integrante de la familia Nara.