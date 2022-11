"La uruguaya": cómo se gestó la película que financiaron 1961 socios productores y agotó funciones

Protagonizada por Sebastián Arzeno y Fiorella Bottaioli, quienes también fueron elegidos en un proceso de casting del que participaron los socios productores, la película fue filmada en distintos escenarios de Uruguay.

poder "levantar dólares" que recibió como adelanto de un libro que aún no escribió. Aprovechará la oportunidad para encontrarse con Magalí Guerra (Bottaioli), la muchacha a la que conoció años atrás y a la que no puede sacarse de la cabeza. Todo tendrá un giro inesperado.

En el elenco también están Gustavo Garzón y Jazmín Stuart, y la música es del artista Mocchi.

https://twitter.com/MarDelPlataFF/status/1589973515649810438 Lucas es un escritor en plena crisis de los 40. Con la excusa de sortear las restricciones cambiarias, huye de su familia y viaja a Montevideo a ver a una chica.



Hoy, en #CompetenciaInternacional, La uruguaya de Ana García Blaya ► https://t.co/TlPHKSl1AV#37MarDelPlataFF pic.twitter.com/yZ0z55QLaj — Mar del Plata Film Festival (@MarDelPlataFF) November 8, 2022

En la conferencia de prensa posterior a la primera proyección, la directora calificó a todos los que se vincularon con la película como "un equipo que trabajó un montón" y dio un detalle revelador: conoció Montevideo haciendo la película y recorriendo algunos lugares claves que se mencionan en la obra de Mairal.

—¿Cómo fue el proceso de trabajo en el marco de un proyecto autogestivo y colaborativo, con tantos productores asociados participando de las decisiones? Considerando también que venías de una ópera prima, Las buenas intenciones, con una escala mucho más íntima.

—Ante todo fue una oportunidad de filmar una segunda película en un contexto de pandemia. No tuve que pensarlo, casi; era eso o seguir llorando al cine “in the pendiente”. Una película por encargo, con la plata en la mano para hacerla, no es una oportunidad que se le suele dar a una mujer, menos a una operaprimista. Quienes me convocaron fueron lxs miembrxs de una comunidad a la que pertenezco, pero de otro palo: la creada a partir de la revista literaria Orsai. Hernán Casciari, su director, les propuso durante la pandemia juntar plata y hacer una película. Cuando lo leí en el newsletter me pareció una locura que, como decía mi viejo, “iba a caer por su propio peso”. Pero no solo me cerraron la boca sino que me llamaron para nombrarme capitana de ese barco. Y, bueno, hubo que zarpar. La diferencia fue que en ese barco iba el equipo de siempre más 1961 tripulantes que no solamente pusieron plata, sino que también participaron activamente del proceso. Muy activamente: votaron el casting de lxs protagonistas, aportaron sus casas como locaciones, me contactaron con gente que quise convocar para la parte musical, fueron extras y formaron una red de contactos enorme que nos sirvió para conseguir cosas. A la vez, el compromiso que había asumido Hernán con ellxs era el de mantenerlxs informadxs de todo lo que ocurría, así que se sumaban a las reuniones de producción por zoom, también a las reuniones de arte, de locaciones, conocían todas las novedades a través de un podcast y de un blog privado para coproductorxs, presenciaron en un streaming de horas de duración el page-to-page, vieron el primer corte y opinaron en cada instancia. Aprendieron cómo se hace una película, filmaron el making of y hasta se organizaron para realizar un documental en paralelo con todo lo que fue sucediendo. El equipo también tuvo doble desafío, porque hacer una película implica mucho esfuerzo, y si a eso le sumás la complejidad de explicar el paso a paso de una producción, cómo funcionan las tomas de decisiones o el porqué de las formas de hacer, te das cuenta de que hubo un equipo que laburó un montón, compartiendo su know how con casi dos mil personas que, a su vez, son quienes permitieron que esta película existiera. Se socializó la información de cada departamento, los presupuestos, los finalistas en cada rol actoral. Miro atrás y entiendo lo que hicimos. Todavía estoy sorprendida. Fue una experiencia totalmente opuesta a la intimidad con la que hice Las buenas intenciones, donde ni yo esperaba demasiado de mí. Hoy la presión es distinta, dicen que hacer una segunda película es quizás más difícil que hacer la primera.

https://twitter.com/casciari/status/1589977594065309696 Esta mañana, conferencia de prensa de "La Uruguaya". Y eta noche, estreno mundial.



Es la primera película con miles de socios productores en una competencia internacional de un Festival Internacional de Cine.



Lo logró la Comunidad Orsai. pic.twitter.com/ZchSpzdHCK — Hernán Casciari (@casciari) November 8, 2022

—Sin que esto implique abandonar el espíritu de la novela, hay cambios importantes en la película vinculados con una perspectiva de género que dialoga con el material original: en la inclusión de una nueva voz narrativa, en la caracterización de los personajes femeninos, en el hecho de que hay una mujer dirigiendo una película sobre un protagonista hombre… ¿Cómo pensaron y trabajaron estas cuestiones, tanto desde el guion como con el equipo técnico y el elenco?

—Así como hay muchas películas dirigidas por varones que cuentan historias de protagonistas mujeres, en esta es al revés. "La uruguaya" es una novela que fue traducida a muchos idiomas, que fue muy vendida y que tiene muchos fans en el mundo –a quienes quiero advertir que lo que verán es simplemente una respuesta cinematográfica a una obra literaria, una respuesta de millones posibles que respetó la visión de un equipo comandado por una mujer, que tuvo el privilegio de trabajar con total libertad e incluso con el visto bueno del autor de la novela–. Estamos hablando de un libro muy complejo a la hora de adaptar, casi la mitad del libro está anclado en la cabeza del protagonista y los hechos son casi anecdóticos al lado de la riqueza del mundo interior que narra. Un equipo de guionistas estuvo trabajando meses en ese guion, discutiendo, reescribiendo mil veces, llegando a rodaje casi a contrarreloj. Ahí estuvo el desafío y ahí es donde (creo) pude filtrar algo de mí: la elección de un equipo incondicional que incluyó mayoría de mujeres y valiosísimos varones que respetaron una forma de hacer más horizontal y amorosa, y que colaboraron en pensar una película que nos enorgullezca a todos; el protagonismo de la música como parte del arte de la película, así como la elección de cada pieza utilizada; y por último, pero no menos importante, la pasión y el amor incansables puestos por mis compañeros en los meses de postproducción (montaje, sonido y tratamiento de la imagen), que es el lugar donde corrijo mis torpezas del rodaje. Los actores y actrices que participaron, tanto los conocidos como los desconocidos, votados –en el caso de los roles coprotagónicos– o elegidos por nosotros, depositaron su confianza y talento en este proyecto. Estaré siempre agradecida por eso.

—Como en la novela, Montevideo tiene mucho peso en la película; hay un trabajo con la ciudad que no solo la convierte en un personaje más, sino que hace dialogar a la visión idealizada que tiene el protagonista con la Montevideo real. ¿Cómo abordaste la construcción cinematográfica de esta dimensión espacial tan importante para esta historia?

—Primero agarré el libro, me fui a Montevideo con Joaquín Marqués, mi productor, y caminamos con nuestro amigo y productor de Uruguay, Mariano Avellaneda, por todos los lugares mencionados en la novela. Decidimos juntxs qué calles mostrar (pensando en la historia, en la logística y, claro, en el presupuesto), cómo no caer justamente en esa idealización de Montevideo y cómo mostrar el lado B de la ciudad. Queríamos encontrar algo que nos hablara un poco de la otra protagonista de la historia que es Magalí Guerra. Montevideo tiene una cantidad de lugares increíbles que no son los que solemos ver siempre. La rambla era inevitable, pero quería dejarla para el final. Conocí Montevideo haciendo esta película, no era una experta, pero estaba tranquila porque había un equipo enorme de uruguayos que nos ayudaron a encontrar lugares donde el verosímil del recorrido no fuera traicionado. No olvidemos que el recorrido de los personajes por Montevideo sucede durante un solo día y había cuestiones de horarios y luz que respetar. No fue fácil, filmamos en primavera con un clima muy inestable (llovía y salía el sol varias veces por día), pero tuvimos una directora de fotografía de fierro (Florencia Mamberti) que puso todo junto a su equipo y una asistente de dirección (Ana Laura Gussoni) que casi no dormía. Recuerden que filmamos durante la pandemia, casi siempre en la calle, con gente que se cruzaba y por ahí arruinaba la toma por tener barbijo. Fue muy difícil obtener imágenes de la ciudad más abiertas; se trataba de una película independiente sin el presupuesto necesario para cortar calles enteras y controlar eso con extras. Por eso siento que tuvimos suerte, buena estrella… Tal vez mi viejo, cuidando que no me estrelle.

fio.png

La sinopsis de "La uruguaya"

Lucas Pereyra es un escritor en plena crisis de los 40 que cree encontrar alivio para sus frustraciones cotidianas –su pareja, su paternidad, su economía– en una ansiada escapada a Montevideo. Su excusa es sortear las restricciones cambiarias argentinas, pero la verdad es otra: sueña con reencontrarse con una chica –bastante menor que él– que conoció en un viaje anterior y con quien mantiene desde entonces un juguetón vínculo a distancia. Pero entre el deseo y la realidad puede abrirse un abismo: quizás Lucas descubra a los golpes que ni las mujeres ni las ciudades existen para satisfacer las fantasías masculinas. Adaptación de la exitosa novela de Pedro Mairal, La uruguaya dialoga de manera muy astuta con la obra original: sin traicionarla, tensiona el punto de vista y propone una mirada femenina sobre un conflicto al que se suele entrar a través de los ojos de los hombres.

El trailer de la película