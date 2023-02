La Yenny se cambió el look: mirá cómo quedó

“Vi una tijera en el cajón de mi mesita de luz, la agarre sin pensar mucho, fui al baño y dije… ¡¡¡SÍ!!! Me merezco un cambio de look, pensé y pensé por unos momentos, me miré mi cabella larga y lacia por última vez y tomé la decisión de cortarme… en el momento que la tijera hacía chaca chaca chaca por mi cabella, comencé a temblar, el arrepentimiento se acercaba y me taladraba la cabeza, pero ya era demasiado tarde, ¡ya está!”, relató en su posteo.

la yenni 1.jpg

“Lo hice, me miré al espejo y no podía creer, no me reconocía, por un momento pensé que era una pesadilla, me pellizcaba la cara con la tijera para despertarme y no… estaba ahí con mi corte carré todo desparejo y mi alma hecha trizas, lloré y lloré, comí para ahogar mis penas, me enojé con Juan Carlos porque necesitaba descargarme con alguien, volví a llorar y a comer, agarraba del piso los pedazos de mechones rubios como suplicando que vuelvan a mí y nada… lloré y lloré, volví a comer y a enojarme con Juan Carlos, él me decía que me quedaba hermoso y ¡¡¡yo lo odiaaaaba!!! Porque sentía que se burlaba de mí, lloré y lloré, ¡¡¡¡comí y comí y al rato se me pasó y ahora estoy re feliz con mi nuevo corte!!! les gusta??? Diganme si no me queda hermoso”.

“Nunca tengan miedo a cambiar de marido y también anímense a un cambio de look. Nos vemos hoy sábado 18 de febrero en Mar del Plata a las 22 y 23:59 horas en el teatro Neptuno. Cuando me vean no van a poder creer lo bella que estoy. Quede más esbelta, flaca y mi carita luce más con mi hermoso corte carré. Nos vemos envidiosas, copionas”, cerró.