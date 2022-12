Lali Espósito se empezó a seguir con un jugador del Mundial y estallaron los rumores

image.png

Las redes estallaron de especulaciones con la posibilidad de que se conozcan y surja una historia de amor, aunque el arquero está casado con Imane y tienen un hijo.

Bono es compañero en el Sevilla de los futbolistas argentinos Papu Gómez y de Marcos Acuña, quienes integran el plantel de Lionel Scaloni. En una entrevista declaró ser hincha de River y fanático del Burrito Ortega.

"Mi corazón está genial, estoy bárbara. Explotada de amor en este momento. Amor de mucha gente, en términos de pareja, no viví eso, no estoy en esa", aclaró Lali.

"Me gusta expandir mi trabajo a otros lugares. En España como en Argentina tenemos gente intolerante y gente que no, que es re abierta. Cada uno vive y siente como puede y así se vive en sociedad", remarcó.

"A las redes y lo que se dice de mí no le doy importancia, sería una locura, pero siempre me encuentro con cosas positivas en general, la gente me trata con mucho amor en la calle también, no sólo en las redes. Nada de eso me podría definir a mí, no pasa nada", señaló.