Lali siguió con su pelea contra Milei: "Es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho"

"No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Así que... Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos".

La reacción de Lali Espósito al resultado de las PASO

Tras varias horas de incertidumbre el domingo pasadas las 22:30hs se empezaron a conocer los resultados de la votación que se llevo a cabo en todo el país. Milei dio la sorpresa, venció a Sergio Massa, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y además su caudal de votos superó a la sumatoria de Juntos por el Cambio.

Luego de que se informaran las primeras tendencias oficiales muchas personas se volcaron a sus redes sociales para expresar sus opiniones, una de ellas fue Lali Espósito. La cantante dedicó tres tuits a lo relacionado con las elecciones a lo largo del día. El primero de ellos fue poco antes de las 12 del mediodía, cuando el tema de discusión, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, era la demora para votar. En ese sentido, Lali le consultó a sus seguidores si ya habían votado y pidió que cuenten sus experiencias.

Su siguiente tuit fue después de las 23, cuando ya se conocieron datos oficiales. En primer lugar, publicó un tuit que solamente contenía el emoji de dos ojos abiertos, en señal de sorpresa por los números.

Solo unos segundos después del mencionado, escribió: “Qué peligroso. Qué triste”. Sin mencionarlo fue una clara referencia al resultado obtenido por Javier Milei y su espacio.

Rápidamente los seguidores del espacio de la Libertad Avanza expresaron su descontento por el mensaje de la ex Rebelde Way.