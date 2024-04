Las fotos de la cantante marplatense La Joaqui junto a otro famoso: ¡romance confirmado!

Aunque las postales no son muy claras, ya que en la que están abrazados no se ve la cara de la cantante, el detalle del buzo que llevó la delató. Las postales fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Gossipeame.

“Romance confirmado. ¡Sí, era la Joaqui! Se ve que pidieron que bajen la foto porque estaba etiquetada. De fondo está Luck Ra”, escribió Pochi, administradora de la cuenta y panelista de Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Hace unos días atrás, la cantante le había dedicado unas tiernas palabras a un hombre misterioso. “Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, comentó al aire de Nadie Dice Nada (Luzu TV). “¿Hace cuánto estás con esta persona?”, indagó Nico Occhiato. Sin querer decir el nombre, la artista reveló: “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”.