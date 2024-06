Las sorprendentes frases de Matías Alé sobre su noviazgo con una marplatense 24 años menor

“A mí me parecía raro por el tema de la diferencia de edad, porque nos llevamos 24 años”, relató en el programa Noche al Dente, por América.

“¿Viste cuando te querés comprar un auto nuevo y vas por la calle y te cruzás con ese auto siempre? ¿O estás embarazada y te cruzás con otras embarazadas? Bueno, ahora nos cruzamos siempre con parejas de diferencia de edad como la nuestra... Pero el amor no tiene edad, no tiene sexo, no tiene distancia, no tiene religión...”, sentenció.

“Yo he tenido grandes de amor, y hay archivo y material de todo eso, pero también de que yo siempre dije que la vida me tenía esperando a un gran amor con el cual yo quisiera hacer una familia. Yo pensé que mi vida ya había terminado sentimentalmente o que siempre iba a estar dedicado a lo mismo: yo no tenía ganas de ser padre o de hacer una familia... Y me apareció ella”, concluyó.