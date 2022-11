Le robaron a la periodista Dominique Metzger en Qatar

"Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado", contó Dominique en su cuenta de Instagram.

La periodista remarcó que la policía le dijo que iban a encontrar los documentos. "Es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive", expresó.

También describió que en la estación de policía, D existía un sector discriminado entre hombres y mujeres.

image.png

"Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de 'color', ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido", señaló haciendo un breve paneo general de la sala donde se encontraba.

Finalmente concluyó: "En un sector allá están los hombres entonces. Vos vas al mostrador principal y te derivan. Ahora viene una policía mujer. Vamos a ver qué me dicen", cerró sin volver a adelantar mayores detalles de cómo procedieron las autoridades.