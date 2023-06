Le sacaron el respirador a Silvina Luna: qué fue lo primero que pidió

La modelo está internada producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki.

En las redes sociales continúan los pedidos para donaciones de sangre y cadena de oración para su recuperación.

Voceros del Hospital Italiano reiteraron que, por el momento, "no va a haber parte médico porque no cuentan con la autorización de la familia para brindar información" y "tienen que asegurar la privacidad de los pacientes y sus familias".

En tanto, allegados a la modelo pidieron donaciones de sangre a través de las redes sociales, en los que precisaron que "se puede sacar turno por WhatsApp escribiendo al 1131355354 o por mail a info.hemoterapia@hiba.org.ar", con horarios de atención en Perón 4.250 "de lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados de 7.30 a 11.30".

Tras intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki, la actriz sufrió una intoxicación de metacrilato, que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, por la que recibía un tratamiento de diálisis.

En las últimas horas, Lotocki dijo que Luna "sabía bien lo que iba a ponerse" en el cuerpo y que se le explicó con "claridad" el procedimiento al que iba a someterse.

En una entrevista por canal 13, también remarcó que sus pacientes saben que "no es" cirujano plástico.

A mediados de mayo de este año, en una entrevista televisiva, Silvina Luna había contado que si bien su enfermedad requería de un trasplante, aún ese procedimiento no era "urgente", ya que se debía esperar primero a "solucionar un tema de salud", en referencia a la presencia de una bacteria en su cuerpo.

Sobre su situación actual, Luna había compartido en sus redes sociales a principios de este mes que se encontraba internada en el Hospital Italiano y que empezaba un "nuevo camino al trasplante".

Sin embargo, este fin de semana las condiciones clínicas se agravaron, lo que derivó en su traslado a una sala de terapia intensiva.

En las ultimas horas se filtraron los chats de conversaciones que mantuvieron Silvina Luna y Aníbal Lotocki en 2011. “Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?”. ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, le escribió Silvina Luna.

“Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”, respondió Lotocki. Ante la insistencia de la modelo por calmar sus dolores, el médico le dio un consejo simple: “Tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión”.