Llega el 19° Festival Iberoamericano de Teatro

En cuanto a la programación, este viernes a las 19, en la sala Gregorio Nachman se presentará “La edad de la ciruela” de la Compañía Meigas proveniente de Glew. Interpretada por Fabiana Dip y Catalina Vallejos bajo la dirección General de Zulema Ozón.

La obra de Arístides Vargas cuenta acerca de mujeres, encantos, sueños, amores, pérdidas y encuentros. “La edad de la Ciruela” se expresa a través de la magia y el juego. Invita a la reflexión sobre el universo femenino y el paso del tiempo.

A su vez, el sábado a las 21 en la Sala Roberto J. Payró la Compañía Frenopática de la Ciudad de Buenos Aires subirá al escenario con “La Madonnita” de Mauricio Kartún

Con la interpretación de Natalia Pascale, Fito Perez y Darío Serantes y la dirección de Malena Miramontes Boim la obra se desarrolla en un altillo caluroso en Parque Lezama donde se esconde la cocina de fotografías pornográficas de Hertz. La Madonitta – la modelo – se enamora de su partenaire en las fotos. Juntos escapan. Entre guirnaldas y máscaras de carnaval, será misión del fotógrafo y de Basilio- el vendedor comerciante-buscarla y recuperarla.

El domingo a las 19 en la sala Gregorio Nachman será el turno de la “La penúltima oportunidad” de Rafael Bruza. La puesta proveniente de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta con la interpretación de Thelma Demarchi y Marta Marcela Grasso y la dirección de Cristina Miravet.

Un pueblo de provincias...Marta y Juana, amigas y eternas rivales, enamoradas del mismo hombre, se suicidan al saber que él ha muerto. Ambas se reencuentran en el más allá donde seguirán con su inacabable enfrentamiento y la búsqueda de Matías, el objeto de su amor, para qué él decida, esta vez entre lápidas, quien es la elegida.

En la misma sala, el jueves 12 a las 20 el Equipo de teatro La granada de Mar del Plata presentará “Chocolate amargo” de Teresa Deubaldo, interpretada por Maite Oliver y con la dirección de Hugo Kogan.

“Chocolate Amargo" es un drama humano que muestra una realidad que muchas veces no queremos ver. Una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, expone ante nosotros con cruda inocencia el mundo que le ha tocado habitar. A través de las imágenes que levanta en su aparente incoherencia, se va armando lentamente el puzzle de una vida signada por la fatalidad. A medida que avanza el drama, vamos descubriendo la violencia ejercida por su padre, sobre la niña y también sobre su madre. El personaje no juzga. No es totalmente consciente de la brutal situación por la que ha transitado. Con su acción final, termina con la abyección en la que ha estado sumergida.

Posteriormente, el sábado 14 a las 21 en la Sala Gregorio Nachman la Compañía Barón Negro-Laboratorio Escénico de Querétaro - México llega a la ciudad con “El silencio de los viajeros” bajo la autoría e interpretación de María Fernanda Monroy Gómez y Felipe Aguila junto a la direccion de Carlos Casas.

Una mujer se encuentra en la disyuntiva de realizar un viaje o no. Cada paso lleva consigo un recuerdo, un deseo, un miedo, y, sobre todo, la esperanza de un mundo mejor. El silencio de los viajeros muestra, a partir de la metáfora, el corazón de un ser humano que solo busca ser feliz.

Finalmente, el domingo 15 a las 19 en la Sala Roberto J. Payró la Compañía Ufufu de la ciudad de La Plata presenta “No es Hamlet”. Una puesta basada en la obra de William Shakespeare y adaptada por Omar Musa bajo la actuación de Eugenia Antonella Llanos Nieto, Maximiliano Emanuel Junquera y Omar Musa.

Desde hace años Hamlet se repite en cientos de escenarios. Sin embargo, algunos personajes quieren liberarse de la historia oficial, otros desean mantenerla para sostener sus privilegios dentro de ella. Imperceptiblemente cada día, en cada función algo se rompe, cambia, algo dice basta. Un hecho altera el funcionamiento de la máquina, ya nada es lo mismo.