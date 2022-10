Los detalles de la programación del 37° Festival de Cine de Mar del Plata

Por otro lado, esta edición rinde tributo a uno de los realizadores más icónicos y célebres de la historia del cine, al francés Jean-Luc Godard, con la proyección de su primer largometraje, Sin aliento, en la apertura del Festival.

El Festival contará una vez más con importantes visitas internacionales, como el director norteamericano John McTiernan, quien además de recibir un reconocimiento por su trayectoria, presentará sus películas Duro de matar y Depredador; la cineasta francesa Patricia Mazuy, acompañando una amplia retrospectiva de su obra; el crítico y editor español Marcos Uzal, actual jefe de redacción de la revista Cahiers du cinema y el director de fotografía portugués Rui Poças, figura destacada por sus trabajos con João Pedro Rodrigues, Miguel Gomes y Lucrecia Martel en Zama. Estas cuatro visitas, junto con Lita Stantic, productora y realizadora argentina de gran trayectoria, darán las cinco Charlas con maestras y maestros de esta edición, conformando un paneo amplio de las distintas disciplinas del séptimo arte.

A estas visitas estelares se sumarán dos figuras fundamentales para el cine argentino: Cecilia Roth y Ricardo Darín. El Festival celebrará sus trayectorias así como también la de Paula Félix-Didier, investigadora comprometida con la preservación del patrimonio audiovisual.

Otro de los ejes que componen la 37ª edición es el evento especial ¿Cuánto tiempo es un siglo? Cine silente con música en vivo, que celebra los cien años de films míticos en proyecciones musicalizadas por artistas contemporáneos.

Los jurados de las distintas secciones estarán conformados por Dolores Fonzi, Joe Swanberg, Inge Stache, Alexandre Koberidze, Alberto Lechuga, Lili Hinstin, Brad Deane, Constanza Novick, Gerard Casau, María José Santacreu, Leonardo Bomfim, Beli Martínez, Pedro Segura, Jessica Sarah Rinland, Manuel Ferrari, Susana Santos Rodrigues y Miguel Ribeiro.

Serán siete los estrenos mundiales que participan de la Competencia Internacional de esta edición: Cambio cambio (Lautaro García Candela), El rostro de la medusa (Melisa Liebenthal), La uruguaya (Ana García Blaya), Los de abajo (Alejandro Quiroga), Réduit (Leon Schwitter), Saudade fez morada aqui dentro (Haroldo Borges) y Tres hermanos (Francisco J. Paparella).

Entre los títulos destacados del año, se verán: Camarera de piso (Lucrecia Martel), Walk Up (Hong Sang Soo), Pacifiction (Albert Serra), Un beau matin (Mia Hansen-Løve), No Bears (Jafar Panahi), Los espíritus de la isla (Martin Mcdonagh), El menú (Mark Mylod), Alcarràs (Carla Simón), La reina desnuda (José Celestino Campusano), El prodigio (Sebastián Lelio), Imperio de luz (Sam Mendes), Le pupille (Alice Rohrwacher), Pinocho (Guillermo del Toro), Tenéis que venir a verla (Jonás Trueba), Vera (Tizza Covi y Rainer Frimmel), Coma (Bertrand Bonello), SINFON14 (Raúl Perrone), Boy from Heaven (Tarik Saleh), The Night of the 12th (Dominik Moll), Un año, una noche (Isaki Lacuesta), As bestas (Rodrigo Sorogoyen), Matadero (Santiago Fillol), Something in the Dirt (Justin Benson, Aaron Moorhead), Living (Oliver Hermanus), Lynch/Oz (Alexandre O. Philippe) y los tres últimos largometrajes del insuperable Quentin Dupieux: Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai y Mandibules.

También dentro del Panorama, en la sección Galas se proyectarán títulos como El método Tangalanga (Mateo Bendesky), Ardiente paciencia (Rodrigo Sepúlveda), Sublime (Mariano Biasin), Las fiestas (Ignacio Rogers) y A Bit of Light (Stephen Moyer). Entre otros títulos, en las Proyecciones especiales podrán verse los estrenos de la miniserie Diciembre 2001 (Benjamín Ávila) y las películas Érase una vez en Qatar (Federico Rotstein, Ignacio Ceroi), La memoria que habitamos (Diego Ercolano) y Maelström 2001 (Juan Pollio). Al rescate de Un sueño como de colores (Valeria Sarmiento) se le suma la celebración de los ochenta años del estreno de La guerra gaucha (Lucas Demare) y los veinticinco de Plaga zombie (Hernán Sáez, Pablo Parés).

Vuelven las proyecciones al aire libre en Villa Victoria, en las que las y los cineastas y sus elencos presentarán al público los grandes estrenos nacionales del año, como Argentina, 1985 (Santiago Mitre), 30 noches con mi ex (Adrián Suar), El suplente (Diego Lerman), Las rojas (Matías Lucchesi) y El sistema K.E.OP/S (Nicolás Goldbart).

Como es habitual, las Actividades Especiales también brindarán amplitud de propuestas entre talleres, paneles y presentaciones de libros, con la constante intención de ampliar el diálogo y la interacción.

Con la vuelta a la presencialidad vuelve también un clásico del Festival, el Premio del público. Las y los espectadores de la Competencia Internacional podrán votar por su película favorita a la salida de cada función.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ministerio de Cultura y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires acompañarán al Festival con diversas actividades y proyecciones organizadas a través de sus tradicionales programas.

Un nuevo Espacio INCAA abrirá sus puertas durante el Festival. Se inaugurará el Espacio INCAA Chauvin, en la ciudad de Mar del Plata, que permitirá seguir ampliando la difusión del cine argentino en todo el territorio nacional a precios accesibles.

Cine en cárceles, el programa que integra la exhibición de cine a las actividades culturales en las Unidades Penitenciarias de todo el país, realizará dos proyecciones en la Unidad N° 15 de Batán, Mar del Plata, en paralelo con la programación del Festival.

Año a año, el festival refuerza su carácter federal, y por tercer año consecutivo, podrá vivirse en todo el territorio del país. En articulación con las provincias se exhibirán contenidos participantes de la 37° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en salas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.