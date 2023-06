Mar Lucas: ¿la nueva novia de Rusherking ?

SHOW La emotiva carta que L-Gante les escribió a su hija y a su ex pareja desde la celda

La imagen la subió Rusher a sus historias de Instagram donde se lo puede ver a él con Mar y otro amigo en común de ambos. En la imagen está tomando un trago mientras la joven sonríe junto a Richard, el joven venezolano que también es artista y parte del dúo 3AM.

Captura de pantalla 2023-06-17 213831.png

Entonces, fueron vistos juntos en el hotel donde está parando él, luego estuvieron en la Bresh, acto seguido él subió una selfie con ella en otro boliche y también fueron a ver a Maroon 5, si bien no se fotografiaron juntos, quedó en evidencia porque estaban en el mismo sector y a la misma hora. “¿Cómo os digo que hoy he sido la persona más feliz?”, escribió Mar demostrando su fanatismo por el reconocido grupo, aunque no fue sola sino que contó con la compañía del argentino.

Aunque la cosa no termina ahí, y en las últimas horas se filtró un video que fue crucial para que los fanáticos de ambos se dieran cuenta que efectivamente la situación entre ellos va en serio. Que no se ocultan y se exponen a que algún curioso los reconozca. Y que solo parece faltar la confirmación oficial.

El video lo difundió la cuenta de Tiktok @tumusicahoy y fue capturado por una persona que estuvo presente en el boliche en ese momento. Allí se los ve a Rusher y Mar hablando a la salida del lugar, y cada uno lleva un vaso en su mano. Ella cómo le habla mirándolo a los ojos y él la escucha muy cerca y parece a punto de besarla, aunque eso no llegó a ocurrir en la filmación. Y en un momento se dieron cuenta que los estaban filmando porque él se dio vuelta y miró el celular que estaba capturando el momento.

Mientras se suceden estas pruebas, hubo like mutuos en posteos mostrando buena onda y ella compartió una foto que llamó la atención de los fanáticos del cantante. Además del innegable parecido que ella tiene con la China Suárez, casualmente ex de él, se mostró en una selfie con la campera de Rusherking y haciendo la típica cara que él realiza frunciendo el ceño.

¿Quién es Mar Lucas? La joven que habría conquistado a Rusherking. Tiene 20 años, trabaja como modelo y también como influencer gracias a los casi dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, con quienes comparte a diario material de sus trabajos, así como también se sincera a la hora de hablar de cuánto se esforzó por alcanzar todas sus metas y la carrera que mantiene.

Fuente: Infoshow