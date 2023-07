Marcela Tauro contó un secreto de Wanda Nara y sorprendió a todos: "Ella no está bien"

El tiempo pasó y Wanda Nara decidió realizar un posteo en sus redes sociales en el que dejó en claro que los analísis en ese momento no era certeros y que ella lo único quería era privacidad ya que sus hijos se enteraron por los medios y no por su propia madre.

Como si fuera poco, Maxi López, ex pareja de Wanda Nara, llegó al país de urgencia para acompañar a sus hijos en el duro momento que se encuentran atravesando por la enfermedad de su madre. Y hasta confesó que se quedará el tiempo que sea necesario.

MARCELA TAURO REVELÓ UN DETALLE SOBRE WANDA NARA

Ahora bien, quien se metió en la polémica fue nada más ni nada menos que Marcela Tauro quien sorpendió al lanzar: "Si vos posteás todo el tiempo, bancate que opinemos. Porque postea que está rubia, que está morocha, que está enferma, que no está enferma, que va, que viene, con L-Gante, con Mauro Icardi y con Maxi… eso debe ser la cabeza de ella hoy… ’no me queda claro".

"A mí me queda claro. Ella no está bien. No está bien con Icardi. No tiene por ahí la valentía de decir ’me separo’. Hay que ver qué le pide el Galatasaray por ahí quiere un jugador en familia", finalizó la reconocida panelista sobre el tema del momento.

Fuente: Papparazzi.