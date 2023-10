María Eugenia Ritó contra Jésica Cirio: se viralizó el trío sexual que compartieron

A través de declaraciones radiales y desde su redes, Ritó destrozó a la ex mujer de Insaurralde. "Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? No tienen memoria? Nada que todo el país NO sepa JAJAJA", escribió Ritó desde sus redes sociales.

"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", disparó, en su comento Ritó contra Cirio.

"Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió", agregó.

En las últimas horas se hizo viral un recuerdo hot que tiene más de una década. Se trata de una foto publicada en una revista donde María Eugenia y Jesica aparecen dándose un beso en la boca. El episodio se dio en un cumpleaños de la exvedette

“Sabés la vez que le escribí por Instagram y WhatsApp, una vez me respondió de una manera y después no me respondió nunca más. Lo que ella haga con su cu... me chupa un reverendo huevo, pero conmigo se comportó mal”, dijo Ritó.

En 2014, Ritó comentó que había conocido a la actual esposa de Martín Insaurralde en un boliche, cuando la vio bailar sobre una tarima. “Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos”, le habría dicho la modelo y María Eugenia no dudó en ayudarla e impulsarla a la fama.

Apenas se separó del empresario Salinas, María Eugenia realizó confesiones impensadas. “Hice cosas sexuales extremas por él”, precisó y contó que tuvo relaciones con seis mujeres famosas.