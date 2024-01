Martín Insaurralde reapareció y tuvo un gesto inesperado con Jésica Cirio

“Quiero recibir este 2024 con mucho amor y energía positiva” , escribió Cirio en un posteo de Instagram. Lo más llamativo fue que, a pesar de los conflictos, su ex esposo no dudó en dejarle un “me gusta” en las fotos.

Además, el gesto de Insaurralde para su ex también fue curioso porque ambos no se siguen. Sin embargo, él reaccionó a las postales donde aparecen tanto Jésica como Chloe, la hija de seis años que tienen en común, dando por hecho que a pesar de no seguirla aún sigue pendiente de sus posteos.

“Gracias por estar siempre del otro lado apoyándome. ¡Felicidades! Que reciban el año con una sonrisa”, les deseó Jésica a sus casi 4 millones de seguidores.

Nuevos problemas para Jésica Cirio: levantan el secreto bancario y fiscal de sus empresas

Jésica Cirio atraviesa otro duro momento y otra vez en el plano judicial. Tras el escándalo de su ex esposo, Martín Insaurralde, navegando en un lujoso yate por Marbella con su amante, Sofía Clerici, la conductora se vio envuelta en múltiples sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto con el ex funcionario y la modelo.

Por tal motivo, la Justicia puso la lupa en sus bienes y sus ingresos. El juez Ernesto Kreplak ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de las empresas de Jésica para investigarlas, así como de uno de los hijos que Insaurralde tuvo antes de casarse con Cirio, Martín Luciano Insaurralde.

Y tras el pedido del fiscal Sergio Mola, del juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez ordenó que se investigue las empresas Kideza SRL, The Bear Tedyy SA, Jésica Cirio SA, You SA y JCI Group SRL, las cuales pertenecerían a la conductora. Y lo mismo para las compañías Electro Corp SRL y Meitrix SA, ya que de informes de la consultora Nosis, se desprende que Cirio e Insaurralde habrían integrado esas firmas.

El pedido del juez Kreplak fue dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que informe si todas estas empresas se encuentran inscriptas en su base de datos, si tienen o han tenido actividad comercial declarada y, en su caso, informen los datos de identificación que posean.

Además, la Justicia está mirando muy de cerca un lujoso viaje que Jésica realizó a Punta Cana, en la República Dominicana, con Insaurralde cuando todavía estaban casados y que costó no menos de 200 mil dólares, en un jet privado, vuelo realizado hace casi un año.

Fuente: Primicias Ya