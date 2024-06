"Me sacaron un pedazo de carne": el grave accidente de María Valenzuela

“Frené en la bocacalle de Brasil y Patricias Mendocinas y ahí un auto clarito me hizo señas para que pase. Cuando estaba avanzando, apareció una camioneta oscura 4x4 del lado derecho, nos chocó y con el impacto nos arrastró hasta un poste de luz. Tenemos heridas graves”, describió.

Valenzuela aclaró que el conductor del otro vehículo se sintió "responsable" y en todo momento “pedía perdón varias veces, porque llegaba tarde a un lugar y por eso venía rápido”.

"Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré sobre ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza", indicó, y agregó: “A mí se me cayeron los vidrios encima y me sacaron un pedazo de carne".

"Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo. Los estudios que se hizo aparentemente salieron bien, pero está totalmente traumada", añadió.