“Me tocó vestir a mi hija para su funeral -escribió Vicuña- Y digo me tocó, porque fue una amiga de Carolina la que me llamó y me dijo: ‘Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca’. Lo que me estaba pidiendo me parecía espantoso, una verdadera pesadilla, y mi primera reacción fue negarme”, contó el actor y reprodujo sus palabras en ese entonces: “Yo no voy a hacer eso”. “Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo, en un tobogán, arriba de la cama, saltando, cantando -explicó-. pero la amiga de Carolina me repitió sin dejarme ningún margen: ‘Vas a venir’”.