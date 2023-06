Mirtha Legrand fue a ver a Nacha Guevara al teatro

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas Para continuar, suscribite a Ahora Mar Del Plata. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión. SUSCRIBITE









Todo empezó cuando Nacha Guevara en su nuevo espectáculo teatral, Nacha en pijamas, canta una canción en donde en una de sus estrofas menciona a Mirtha Legrand y a Susana Giménez. “Me cansé de oír tanta pavada. Me cansé de comer ensalada. Me cansé ya de Mirtha y Susana. Me cansé del trap y las baladas. Me cansé de L-Gante y sus dientes”, entona la artista.

Este hecho despertó una polémica entre ellas, en especial con Susana, quien destacó que “esa crítica podía deberse a una cuestión de envidia”. En ese momento, Nacha en una entrevista radial había manifestado algunas cuestiones que no le agradaban de la conductora de Hola Susana. “No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”, insistió Nacha y de forma categórica a las consideraciones de Susana. “Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, cerró al respecto.

Sin embargo, Mirtha nunca se dio por aludida, sino todo lo contrario. Hace pocos días había asegurado que “no le importa” la canción que lanzó Nacha, a quien describió como una persona más que cercana. “Demostró ser amiga. Me refiero a que nos vimos en Mar del Plata, la invité a comer al Hotel Costa Galana y lo pasamos muy bien conversando, tenemos buena relación”, dijo sin querer ahondar en detalles sobre la letra del tema en el que la menciona. En ese momento, Chiquita también había prometido que iría a ver la función de la artista. Y cumplió su promesa en la noche de este sábado. Junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraban Alejandro Veroutis y Héctor Vidal Rivas, la mamá de Marcela Tinayre se hizo presente a las 20,30 en el Teatro Astros para disfrutar de la función de la cantante y directora teatral. Entre los aplausos del público, Mirtha caminó por la alfombra central que la condujo hasta su butaca y se dispuso a disfrutar de la obra. Al finalizar, cuando la protagonista saludó a los espectadores, se encendieron las luces de la sala y Nacha agradeció especialmente la visita de Mirtha. “Todas las noches son especiales en el teatro y esta es especial porque estás aquí, Chiqui. Una mujer extraordinaria, un ejemplo de vitalidad, de energía, de ganas de vivir, y tendremos mucho para agradecer. También te agradecemos que vayas tanto al teatro y que lo apoyes de esa manera, que hayas comprendido que el teatro es irremplazable porque la experiencia que se vive en el teatro no se parece a ninguna otra. Así que con todo mi corazón te doy las gracias por tu sentido del humor, por haber entendido de qué se trata la canción a pesar de todo lo que dijeron y porque estés aquí. Te quiero”, le dijo entre los aplausos cerrados del público. Enseguida Mirtha se puso de pie y con el micrófono en la mano pronunció unas emotivas palabras. “Estoy emocionada casi hasta las lágrimas, emocionada de verte, de verte tan bien, esa canción que me parece divina no me ha afectado en nada, sos una artista de verdad. Sos una gran artista. Te admiro, te quiero, te valoro muchísimo, te invité para mi cumpleaños pero me parece que el teléfono no era el tuyo. Lo tengo grabado para que sepas, la invitación. Bueno, una noche como digo yo, cuando me gusta mucho el espectáculo, altamente recomendable. Y este lo es: altamente recomendable”, cerró ovacionada por la gente. Acto seguido, Mirtha preguntó “¿Dónde está Nacha? Desapareció...”, y de inmediato se la vio a la artista abajo del escenario acercarse a la butaca en donde se encontraba la Chiqui. En medio de un profundo abrazo, se dijeron palabras muy sentidas. “Felicitaciones”, la saludó Mirtha otra vez mientras Nacha bromeó: “Quería que vinieras en pijama”. Entonces, la representante de los almuerzos en la televisión continuó: “Es una artista de verdad, una gran persona”. Nacha la besó en la frente y el público las ovacionó entre aplausos y exclamaciones. Más adelante, Chiquita volvió con una pregunta divertida. “Querida, ¡qué cuerpo!, ¿no quedás muy cansada?”, le consultó ante las risas de los espectadores. Y siguió: “Cada vez más joven estás, ¿qué tomás?. Ella tiene una cara maravillosa pero yo siempre le elogio sus manos, porque las de ella no envejecen”. Con un enorme ramo de flores blancas que le entregaron a Mirtha, se despidieron con otro abrazo y el agradecimiento de Nacha por la presencia de su amiga. Fuente: Infoshow

