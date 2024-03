More Rial, embarazada de su segundo hijo

“Está bárbara”, expresó sobre cómo vio a la mediática, quien ya es madre de Francesco, a quien tuvo con su expareja Facundo Ambrosioni. También el periodista se refirió a la situación que la joven estaría atravesando. “Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda, para que tenga la tranquilidad de tener un techo”, señaló.

Por su parte el periodista Diego Estevez agregó información sobre el novio de la mediática y cómo están viviendo este momento. “Ella está en pareja con Matías Olgas, un boxeador de 20 años, cordobés. Es una relación que tiene varios meses. Están muy bien. Están conviviendo, juntos en este proyecto y están muy entusiasmados”, agregó.

Ventura recordó el momento en que Morena le contó la noticia. “A mí me sorprendió porque hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, de las dificultades en la vida para encontrar una vivienda como corresponde”, señaló. “Ella está igual en ese tema. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, detalló.

El periodista contó que se enteró de todo cuando coincidió con Morena en una parrilla, donde ella se encontraba con una amiga. “Ahí me confirmó que estaba embarazada. En este tipo de casos no pregunto mucho. Recibí la información, la recibí con alegría y me dijo que en esas horas se lo había comunicado a su familia que estaba embarazada”, recordó.

“Morena tiene otra energía. Ella siempre es un tractor. Cambio y adelante”, destacó sobre la joven y la actitud con la que encara la vida, mientras en en el ciclo de Karina Mazzocco se preguntaban si elegiría Córdoba como el lugar donde instalarse para criar a su hijo, y donde vive su pareja, o se volcaría a vivir en Buenos Aires donde estaría cerca de Jorge Rial.

¿Podría ser el padrino del hijo que espera la mediática? Parece que no. “Lo único que le pido a Morena es que busque gente joven porque ya tengo siete ahijados. No puedo seguir sumando. Sino cada cumpleaños… ¡yo soy pobre!”, lanzó, con humor.

La búsqueda de mantener en reserva la noticia estuvo influenciada por la pérdida que tuvo en julio de 2022 de un embarazo, fruto de su relación con el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello. “No sé por dónde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba”, había escrito.

