More Rial reveló un detalle íntimo sobre su papá

Los conflictos entre Morena Rial y su papá Jorge Rial parecen no terminar. La hija del periodista atraviesa un difícil momento al no tener un lugar donde vivir junto a su hijo y le reclama a su padre una solución a este problema.

La mediática estuvo en "Mañanísima" con Cármen Barbieri y habló sobre su situación económica.

La influencer aseguró que no habla con Jorge Rial desde julio, remarcó que el diálogo es "poco y nada" y que lo hace para castigarla.

"Supongo que él hace todo lo que está haciendo por un tema, no sé si me quiere castigar, pero de alguna forma, hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien", expresó.

Además, aseguró que de esta forma le hace daño a su hijo. "De igual forma, no me está castigando a mí, lo está castigando a mi hijo", sentenció la mediática.

Por su parte, Morena aseguró que no quiere plata de Jorge Rial sino que le garantice un lugar donde vivir.

"No es económicamente en realidad, porque yo no le pido que me pase plata, lo que yo le había pedido era un lugar para vivir estable, nada más", explicó.

Morena comentó que su hermana Rocío tiene su departamento propio que fue un regalo del padre de ambas.

"Las dos íbamos a tener, el tema es que yo me peleé el año pasado", aseguró y añadió: "Hizo lo mismo con un auto, le dio una camioneta a mi hermana y a mí no. Pero no me molesta. Es material".

La hija de Jorge Rial reveló de qué trabaja y se sustenta a ella y a su hijo. "Yo trabajo de las redes sociales y la publicidad", contó.

Sin embargo, comentó que lo que gana se le va en los alquileres temporarios. "Con las redes se hace buena plata. Se puede vivir tranquila. El tema es que la plata, con los alquileres temporarios. Imaginate que pago casi 50 mil pesos por día por un lugar para vivir. Por día. Es una locura de plata", cerró.